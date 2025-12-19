esRadio Baleares asume la gestión de HIT FM en Mallorca e Ibiza

La emisora esRadio Baleares ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Kiss para gestionar HIT FM en las Islas. De esta forma, la empresa insular suma dos frecuencias: una en Ibiza y otra en Mallorca. Por su parte, la cadena musical número 1 en éxitos internacionales cuenta a partir de ahora con un socio de confianza en la Comunidad para asumir nuevos retos.

El acuerdo suscrito prevé que HIT FM pueda crecer de la mano de esRadio en Baleares, que en el presente 2025 celebra su décimo aniversario. Según el director de la emisora, Gabriel Torrens, que pasa a dirigir también HIT FM en Baleares, «para nosotros es un paso importante y nos permite aumentar nuestra oferta, con buena música. Hablamos de productos complementarios y el contrato firmado hará que ambas partes lleguemos a más oyentes y anunciantes».

Tanto esRadio como HIT FM mantendrán sus propias identidades en la alianza estratégica de ámbito autonómico. La cadena convencional, con opinión, información y entretenimiento, con sus comunicadores, tanto nacionales, como insulares, mientras la musical seguirá ofreciendo «los éxitos pop y dance más escuchados del momento, con los grupos y artistas que copan los puestos más altos de las listas nacionales e internacionales».

El acuerdo suscrito prevé la posibilidad de una explotación publicitaria conjunta o separada de las dos cadenas en Baleares, así como su expansión y desarrollo. Según el director de esRadio y HIT FM en las Islas, «queremos ofrecer a nuestros anunciantes actuales y futuros más opciones en dos productos cuidados y comercialmente interesantes, con targets de oyentes especialmente atractivos».

De momento, HIT FM ofrece emisiones en el 96.6 de la Frecuencia Modulada, tanto en Mallorca, como en Ibiza, si bien el acuerdo del Grupo Kiss Media con esRadio Baleares explorará otras opciones para aumentar cobertura y penetración. Además, la empresa mediática con sede en la calle Industria de Palma podrá organizar conciertos y eventos, así como promover otras iniciativas en las ondas y más canales con la cadena de radio líder en el target joven con alto poder adquisitivo.

Los directores generales del Grupo Kiss Media, Ignacio Baeza, y esRadio Baleares, Gabriel Torrens, han sellado el acuerdo en la sede de HIT FM en Madrid. Ambos, muy satisfechos, tras el correspondiente apretón de manos, confiaron en una fructífera colaboración y un futuro prometedor de la cadena musical con 33 emisoras de Frecuencia Modulada repartidas por toda España, así como con difusión digital creciente, en multidispositivo y multiplataforma; sumando además sus respectivas redes sociales.