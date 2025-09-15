Marlaska debe hasta 20.000 € en dietas a 8 policías de élite de la lucha contra el narcotráfico

El Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, debe hasta 20.000 euros en dietas a un grupo de ocho policías nacionales de élite de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, según informa a OKDIARIO Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Denuncia que se está «asfixiando» económicamente a los agentes, hasta el punto de que «hay policías que han tenido que dejar la unidad».

Uno de los agentes ha tenido que desembolsar, hasta el momento, 3.300 euros, que es la mayor cantidad que se debe a un agente de este grupo. «La media de lo adeudado está en 2.500 euros y no es mayor porque uno de los policías del grupo estuvo de baja y viajó menos, por lo que a él se le deben 1.000, que ya es una cantidad importante», precisa Laura García Pérez, portavoz de Jupol.

Los afectados son miembros de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) central, ubicada en Madrid, que es la que lleva los casos más gordos. Interior les está obligando desde hace seis meses, desde marzo, a pagarse el hotel y la comida cuando la investigación les obliga a viajar.

Así, están teniendo que desembolsar de su propio bolsillo el 100% del coste del alojamiento y la manutención de los viajes que realizan en comisión de servicios, pese a que es obligación de Interior adelantar el 80% de las dietas. Esto mismo les ocurrió a los GRS que combatieron los incendios de León, Zamora y Orense este verano, como también ha revelado OKDIARIO.

El último pago que recibieron los agentes de la Udyco central fue el pasado mes de febrero. Desde entonces, este grupo de efectivos ha realizado varios viajes y «algunos que estaban utilizando su propia tarjeta de crédito para pagar, perdiendo mucho dinero, no han tenido más remedio que abandonar esta unidad por la situación precaria a la que se les ha arrastrado».

Aunque los agentes no pueden sufragar el gasto, no pueden negarse a realizar el servicio asignado, ya que es de obligado cumplimiento, salvo enfermedad o una circunstancia inexcusable. Por tanto, no les queda otra que «recurrir a la caridad de familiares» para afrontar el coste de hotel y comida.

«A otro grupo de la Udyco que solamente ha viajado una vez desde el último pago les deben unos 700 euros», apunta Laura García. Y destaca que «es gracias a la entrega, la profesionalidad y el dinero de los propios policías que se estén esclareciendo delitos que tienen que ver con el crimen organizado y el narcotráfico».

Sin previsión de que se les abone pronto

La situación de este grupo de agentes no tiene atisbo de mejorar a corto plazo, ya que «en la sección que se ocupa de las dietas tienen orden de no tramitar nada porque no hay dinero en las cajas pagadoras», informa Jupol.

El pasado mes de junio, Interior desvió 20 millones de euros de la Seguridad Vial para pagar dietas de los policías nacionales. Sin embargo, actualmente «no hay dinero en las cajas pagadoras», según explica este sindicato.

«Ese dinero voló rápidamente. Con eso no había para nada», apunta Laura García, indicando que también están sufriendo esta situación los agentes de la Caballería de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, a quienes en su último viaje tampoco se les ha adelantado el 80% de las dietas y han tenido que pagarse el hotel y la comida.

Esta situación no es aislada, sino generalizada en el Cuerpo Nacional de Policía y «cientos de agentes» se han quedado sin vacaciones al deberles Interior unos 1.000 euros de media en dietas. Una pella que llega hasta los 4.000 euros en el caso de los agentes que tienen que viajar al extranjero para escoltar a deportados. Hasta el verano, tardaban en recuperar el dinero unos dos meses de media, pero la situación se ha agravado y ya van por medio año de espera.

Prestamistas del Ministerio a interés cero

«Al final, los policías nacionales nos hemos convertido en prestamistas del Ministerio del Interior a interés cero», denuncia Laura García, recalcando que los agentes estén «financiando al Ministerio del Interior cuando ellos no están obligados a poner un euro, sino el Departamento que dirige Marlaska».

«El Gobierno presume de que la economía va fenomenal. Nos cuesta entender entonces cómo no hay dinero para los policías. Si es un desprecio hacia los agentes o realmente es que no hay dinero y están engañando a la ciudadanía», expresa.

Para prostitutas sí hay, denuncia Jupol

Se da la circunstancia también de que la cantidad que se abona a los policías nacionales en dietas lleva sin actualizarse 20 años, por lo que no les llega a cubrir el hotel y la manutención y, en consecuencia, los policías pierden dinero.

En territorio nacional, para la escala básica son 48,92 euros por alojamiento y 28,21 por manutención. En total, 77 euros al día para desayunar, comer, cenar y el hospedaje, una cantidad “irrisoria”, denuncia Jupol, que reclama una actualización urgente de las dietas fijadas en el Real Decreto de 2002.

«Vemos cómo hay dinero para todo: para prostitutas, para pagar innumerables fontaneros, pagar todo tipo de corruptelas, pero para que la Policía trabaje dignamente, no. Y eso no lo podemos permitir», declara el sindicato mayoritario de la Policía, en alusión a la trama del PSOE.

También ven cómo recientemente el Ministerio del Interior ha gastado 30.000 euros de merchandising para la Dirección General de Tráfico o el Gobierno, 49.358 euros en dos contratos exprés para poner a punto La Mareta para las vacaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como ha informado OKDIARIO.

«Marlaska no está a la altura de sus policías y para lo que hace por nosotros, mejor que dimita», concluye Jupol.