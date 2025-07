El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha gastado 30.000 euros en varios contratos para el «suministro de merchandising» de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y los agentes de la Guardia Civil han elevado sus críticas contra este desembolso porque consideran que se podría haber destinado a otros fines: «Mientras, hay vehículos parados con averías».

Sin embargo, esa cifra podría ser mayor, ya que se han declarado desiertos cinco lotes, es decir, que no se ha ofrecido ninguna empresa para entregar los productos. Se trata de los packs para recién nacidos, bolígrafos, parches de tela, llaveros metálicos y artículos de bisutería. Si los lotes desiertos se volvieran a licitar al mismo precio, el coste total podría casi duplicarse hasta casi los 58.000 euros. Aunque, habitualmente, cuando una oferta queda desierta, el importe de la siguiente licitación suele elevarse para tratar de convencer a las empresas interesadas.

Dentro de los 30.000 euros que gastará Interior en merchandising de la DGT están los siguientes productos:

Tazas. Pendrives. Pulseras, pines y lanyards. Bolsas. Camisetas. Bidones.

«La necesidad de este material está motivada en reponer el material de protocolo de la Secretaría de Mando de la Agrupación de Tráfico, con el fin de mantener la imagen y el prestigio de la Institución, en sus relaciones con Autoridades Civiles y Militares en los eventos que participa. A la vista de todo lo antedicho y valoradas las necesidades de nuevas adquisiciones, se considera que este material es imprescindible para lograr un mínimo aceptable para garantizar la imagen institucional de la ATGC», rezaban los pliegos del contrato.

«Sin ninguna transparencia»

Las formalizaciones de estos contratos se han ido desvelando esta semana en sucesivas publicaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ante ello, los representantes de los agentes de la Benemérita han puesto el grito en el cielo, al considerar que hay gastos que son más urgentes.

Carlos Javier Cantero, coordinador nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Tráfico, expresa su malestar por este desembolso: «Nos sorprende que se dedique una partida de estas cantidades». Además, lamenta que no tiene «ninguna transparencia». «No sabemos hacia dónde va; si va para los actos en los que hay público general, o son regalos que se ofrecen a personas en concreto», afea.

El representante de la asociación llama a preguntarse «si verdaderamente es necesario» cuando, al mismo tiempo, tienen «mucha precariedad en tema de material, déficit de polos de vestuario, sin entrega de chalecos airbag». Cantero calcula que con la cantidad destinada a merchandising se podrían haber comprado 80 chalecos airbags, pero, sin embargo, lamenta que «este tipo de dinero se está destinando a kit de bebés».

«La publicidad es importante, pero deben prevalecer las condiciones de los agentes que están trabajando», detalla. Y es que recuerda que hay «vehículos que no se arreglan por déficit presupuestario». «Están parados porque no hay dinero para subsanarlos mientras vemos como se aplica el dinero en algo que no es prioridad», subraya, ya que incluso «hay oficinas sin aire acondicionado».

«Siempre nos dicen que no se pueden ejecutar las reformas por problemas de déficit presupuestario, pero sí se destinan esas cantidades a otro tipo de necesidades», reprocha el coordinador nacional de AUGC Tráfico. Y recuerda que «hay compañeros que están esperando botas entre seis y ocho meses».