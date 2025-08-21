El alcalde de Noblejas (Toledo), en huelga de hambre para reclamar un instituto: «La batalla será larga»

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas (Toledo), ha iniciado una huelga de hambre para reclamar al presidente, Emiliano García-Page, la construcción de un instituto de Educación Secundaria. Algo a lo que, según ha denunciado el regidor, la Junta se había comprometido.

Jiménez inició la huelga el pasado lunes asegurando que continuaría hasta que llegaría «al límite» de su «fortaleza física» y este jueves ha advertido de que «esto no va a parar». «Cuando yo no tenga fuerzas ni para decir una palabra, mi lucha la seguirán otros. Estoy cansado, pero con la fuerza suficiente para seguir luchando y conseguir el objetivo», ha manifestado al respecto.

Tras asegurar que no espera respuesta del Ejecutivo regional y que, en caso de que la haya, será «negativa», el alcalde de Noblejas ha defendido que su protesta en forma de ayuno está siendo un éxito por su difusión en los medios y ha agradecido el apoyo: «Ha trascendido fronteras y ha llegado hasta Alemania».

Tras conocer esta iniciativa, la consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, instó al regidor socialista que reconsiderase su postura porque una huelga de hambre «no puede ser nunca la fórmula para conseguir infraestructuras». Sin embargo, Jiménez ya ha dejado claro que «la batalla va a ser larga».

«Cuando una persona hace el máximo sacrificio por una idea, hay mucha gente que quiere continuarla. Esta batalla va a ser larga, y la guerra aún más larga, porque no acaba nunca», ha advertido el primer edil noblejano, que ha añadido que aunque el Gobierno regional no ceda y construya el instituto reclamado, «los hitos de esta batalla van a quedar en la historia de Noblejas».

Asimismo, ha advertido a Page de que el municipio «va a responder en las elecciones» porque «no votará a su enemigo principal, que ahora mismo es Emiliano García Page».