La cuenta atrás para despedir el año es mañana, pero lo cierto es que ya hace años que arranca un día antes en la Puerta del Sol, de modo que Madrid vuelve a prepararse hoy para una de las citas más multitudinarias de diciembre: las preuvas 2025. Una celebración que cada año reúne a miles de personas y que este año será de un máximo de 25.000 asistentes. El Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno ya han activado el dispositivo especial de seguridad y movilidad, que condicionará el tránsito tanto de peatones como de vehículos durante buena parte de la tarde y la noche.

La plaza estará completamente desalojada desde las 21:00 horas, momento en el que la Policía comenzará a vaciar el recinto como parte del protocolo habitual. A partir de las 22:00 horas volverán a abrirse los accesos, y quienes quieran participar de la fiesta podrán entrar por los puntos autorizados. Es un proceso repetido año tras año, necesario para controlar la densidad de público y garantizar que el aforo no se supera en ningún momento. La programación de las preuvas 2025 incluye varias novedades. A las 22:45 horas comenzará la música electrónica de varios DJs que amenizarán la espera hasta el momento simbólico de comerse las 12 uvas a medianoche. Y este año, por primera vez, RTVE ofrecerá retransmisión oficial desde la propia Puerta del Sol. Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado conducirán la emisión especial a partir de las 23:30 horas en La 2 y RTVE Play, sumada a la que todos los años hace Neox. Pero si vas a asistir en directo, conviene saber bien qué cortes de tráfico se van a producir.

Cortes de tráfico y calles cortadas en Madrid hoy por la celebración de las preuvas 2025

El Ayuntamiento de Madrid anunció el dispositivo que establecerá tanto en estas preuvas de hoy como para mañana en las Campanadas, con dos cinturones. El primero servirá para hacer control de aforo, con filtros establecidos por parte de la Policía Municipal y Policía Nacional para que sólo dejen entrar a las 25.000 personas permitidas en la Puerta del Sol, revisando bolsas y mochilas. Para ello se van a establecer cuatro puntos de control en: Carrera de San Jerónimo, Calle Alcalá, Calle Mayor y Calle Arenal.

Las demás vías de acceso no se pueden usar ya que se establecen como vías de evacuación, aunque las personas que quieran ir a las cafeterías y restaurantes de la Puerta del sol y su entorno sí que podrán pasar.

El segundo cinturón tendrá los cortes de tráfico, así como de peatones y serán en estas calles:

Calle Tetuán-Tahora de las Descalzas

Calle Maestro Victoria

Calle Preciados

Calle Carmen Rompelanzas

Calle Salud

Calle Tetuán-Pza del Carmen

Calle Montera

Calle Aduana

Calle Victoria

Calle Espoz y Mina

Calle Carretas

Calle Bolsa

Calle Esparteros

Calle Postas

Cuando el aforo de la Puerta del Sol se considere lleno, entonces los accesos quedarán cerrados, de modo que nadie podrá entrar. Además, cuatro patrullas de la unidad de Atención al Turismo indicarán a través de paneles LED el mensaje: «Accesos a Puerta del Sol Cerrados» y se van a situar en Calle Mayor, Calle Sevilla, Plaza del Callao y Plaza de Jacinto Benavente.

Accesos, PMR y funcionamiento del aforo

Como acabamos de explicar a las 21:00 horas la Puerta del Sol quedará completamente cerrada. La Policía desalojará la plaza para reiniciar el control desde cero. Una hora después, a las 22:00 horas, comenzará el acceso escalonado. No se permite la entrada con elementos voluminosos, vidrio ni envases grandes, y los agentes realizan un chequeo visual para evitar riesgos. Las personas con movilidad reducida suelen disponer de un espacio reservado situado frente a la calle Correos, al que se accede normalmente por Esparteros con Marqués Viudo de Pontejos.

El aforo máximo, fijado en 25.000 personas (10.000 más que el año pasado), se controla en tiempo real mediante conteo manual y electrónico. Si se alcanza el límite, los accesos se cierran hasta que parte del público abandona la plaza, algo que suele ocurrir de manera fluida en los primeros minutos tras la entrada.

Consejos y recomendaciones para desplazarse hoy por el centro

Aunque el operativo ya se conoce, quienes tengan previsto moverse por el centro esta tarde deben asumir que habrá restricciones y que la circulación será más lenta de lo habitual. La recomendación principal es optar por el transporte público y evitar el vehículo privado, sobre todo en el entorno de Sol, Gran Vía, Ópera y Sevilla.

También conviene tener presente que algunas estaciones de Metro pueden modificar sus accesos o limitar la salida hacia determinados puntos si se producen aglomeraciones. En ocasiones, la salida directa a Sol queda cerrada temporalmente para gestionar mejor los flujos de entrada.

Se recomienda: