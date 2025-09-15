Perles perdió el carnet de conducir tras ser pillada dando positivo en alcohol

Carolina Perles, ex esposa del ex ministro José Luis Ábalos, perdió el permiso de conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia. Según consta en la documentación judicial del proceso de divorcio, Perles dio «positivo» en la prueba reglamentaria de alcoholemia, lo que conllevó la retirada de su carnet durante dos años.

El incidente se produjo cuando Perles circulaba en compañía de su hijo menor. La defensa de Ábalos incluyó este episodio como parte de sus alegaciones sobre la idoneidad parental de la demandante en relación con la custodia del pequeño.

Los hechos tuvieron lugar durante un control rutinario de la Guardia Civil de Tráfico. Según los documentos judiciales, Perles «dio positivo cuando iba en el coche con su hijo», circunstancia que agrava la situación al involucrar a un menor.

El episodio forma parte de un patrón de comportamiento que la defensa de Ábalos considera relevante para el proceso de custodia. La documentación judicial recoge que este incidente demuestra una falta de responsabilidad hacia el menor que viajaba con ella.

La presencia del hijo durante el control añade gravedad al asunto. Los tribunales consideran especialmente serias las infracciones de tráfico cometidas en presencia de menores, ya que ponen en riesgo su seguridad.

Custodia disputada

Este incidente se convirtió en un elemento central en la disputa por la custodia de los hijos de la ex pareja. La defensa de Ábalos argumenta que demuestra la inadecuación de Perles para ejercer la custodia exclusiva que reclama.

El documento judicial señala que la madre «dejaba en la calle» a la hija «sin teléfono móvil, sin dinero, y sin llaves de la casa» tras el incidente. Estas circunstancias han sido presentadas como supuesta prueba de negligencia parental.

Como desveló OKDIARIO con un parte médico, la hija de la pareja acudió al hospital con lesiones supuestamente provocadas por su madre bajo los efectos del vino, como una uña arrancada, daños en el cuero cabelludo tras tirones de pelo, golpes por todo el cuerpo, etc.

La controversia se extiende más allá del episodio del alcohol. Según consta en el expediente, Perles ha mantenido otras actitudes que la defensa contraria califica de irresponsables hacia sus propios hijos.

El caso refleja las tensiones que existieron en el proceso de separación entre ambos progenitores. Las acusaciones mutuas escalaron hasta incluir aspectos relacionados con la seguridad vial y el cuidado de los menores.

Los antecedentes del caso incluyen también referencias a otros problemas de Perles. Un informe psiquiátrico presentado como prueba describe un «síndrome ansioso-depresivo grave que requiere tratamiento farmacológico y psicológico inmediato».

Por su parte, Ábalos en una entrevista con OKDIARIO aclara contundentemente a las insinuaciones de maltrato vertidas por su ex pareja contra él. «Si hubiera habido maltrato, el juez habría actuado de oficio», asegura el ex ministro, quien añade con rotundidad: «Igual los maltratados somos otros y son otros».

Ábalos defiende que «los temas de maltrato se persiguen de oficio y tienen protocolos de actuación muy claros». El político explica que si hubiera existido «alguna posibilidad de maltrato», el juez que recibió la demanda de divorcio «hubiera tenido la obligación de actuar de oficio». Sin embargo, esto nunca ocurrió durante el proceso judicial.

Ábalos revela que conoció a Carolina Perles «en el año 2003» en una boda anterior y mantuvieron «una relación larga, sin duda con muchos problemas», que «entró en una deriva muy, muy difícil». Confiesa que «no encontraba ni la paz que uno quiere encontrar en su hogar».

El ex ministro reconoce que cuando le detituyeron como ministro sintió «un cierto alivio personal porque creía que me podía permitir poner un cierto orden en mi vida personal». Explica que «venía sufriendo una situación muy complicada, muy difícil», con «una situación en el hogar» insostenible.

Sobre las amenazas de exposición pública, Ábalos recuerda que Perles «siempre me dijo: El día que yo hable… ya veré si me pongo a hablar…». «Bueno, pues ya ha ocurrido cuatro años después, con lo cual se ha cumplido», lamenta el ex ministro.

El político confiesa haber intentado evitar «el escándalo y esta amenaza de escándalo público, tratando de ceder», pero reconoce que «no ha sido posible» pese a los consejos de su abogado.