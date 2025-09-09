Perles desvela la cercanía de Sánchez con Ábalos: “Nuestras hijas eran amigas y yo hablaba con Begoña”

Carolina Perles, ex esposa del ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, fue la gran protagonista del programa El precio de la corrupción en Telecinco donde desveló en una amplia entrevista la estrecha relación entre el ex ministro de Transportes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Perles comenzó contando cómo iniciaron la relación entre ambos en Madrid: «Pedro Sánchez y José Luis se conocen en el Congreso porque los dos son diputados. La relación entre Pedro y José es cercana. José es una persona que se hace querer. Es cercana, tiene que verte, que cenar contigo, que crear un vínculo contigo. Pero también es verdad que es bastante acaparador, de querer tener el control sobre todo. Y su manera de la organización del partido era así».

«Recuerdo que Pedro le pidió si le apoyaría en las primarias. Yo a Pedro lo veía un candidato en su momento muy acertado y José le dijo que sí», relató.

Carolina Perles también desveló cómo fue la idea de recorrer España en coche para recabar apoyos para las primarias: «La idea sale porque José Luis es muy del tú a tú. José se dejó la piel con una intensidad brutal y fue una pieza muy importante en aquellos momentos».

Las familias de Sánchez y Ábalos, juntas

Por otro lado, reveló un viaje que hicieron juntas las familias de Sánchez y Ábalos: «En uno de los viajes que (Sánchez) hace a Valencia, lo hace con su mujer y sus hijas. Salimos con ellos por las Fallas y tanto con Begoña como todos, encantadores, y estábamos a gusto y todo normal».

«Nuestras hijas eran amigas y yo hablaba con Begoña», confesó la ex mujer de Ábalos. «Yo he tenido varios mensajes con Begoña. A algunos ha respondido, a otros no», reconoció.

Carolina Perles también contó cómo llegó Santos Cerdán, ex secretario general del PSOE, al grupo: «Después se unió al proyecto Santos Cerdán que iba acompañado de su mujer. Formamos un tándem de llevarnos bien».

Sobre la investigación del resultado de las primarias donde Santos Cerdán le espetaba a Koldo García a supuestamente amañar el escrutinio, Carolina Perles aseguró: «Lo único que me consta es que Koldo dormía con todos los avales».