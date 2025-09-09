Así fue la pedida de manos de José Luis Ábalos y Carolina Perles: "Pensé que iba a ser para siempre"

Carolina Perles ha concedido una de sus entrevistas más impactantes, y en la que desvela detalles inéditos sobre su relación con José Luis Ábalos, quien actualmente atraviesa una situación judicial bastante complicada. Y es que el exministro de Transportes está siendo investigado por el caso Koldo, acusado de tráfico de influencias, cohecho y malversación.

«Me caso muy ilusionada, muy enamorada y con mucha ilusión de tener una vida familiar muy larga, entregada… estaba todo perfectamente bien», ha explicado en Telecinco. «José Luis también se casa muy enamorado y fue él quien me pide en matrimonio», ha recordado emocionada sobre cómo fue ese momento tan especial. «De manera inesperada, un día me dice que vayamos a cenar y ahí me da el anillo y me pide que nos casemos».

«Me dice que quiere sentar cabeza, que lo que sentía por mí era muy distinto». Una decisión que, en opinión de Perles, le venía muy bien de cara a limpiar su imagen pública al tener «una familia estable con una vida intachable», pues no es la misma que un señor que ha tenido varias relaciones… «como le pasa ahora».

Carolina Perles y José Luis Ábalos. (Foto: Telecinco)

Carolina Perles recuerda su boda con José Luis Ábalos

Por otro lado, también ha desvelado que José Luis se implica mucho en la organización de la boda, él se encarga prácticamente de todo. Aunque, lamentablemente, «gran parte de lo que tenía planeado no pudo llevarse a cabo porque diluvió».

«La niña nos llevó los anillos. y cuando salimos a bailar se unió al baile con nosotros», asegura. «Fue muy bonito». Del mismo modo, ella apunta a que la mayor parte de los invitados venían de parte de él, quitando las amigas más íntimas de Perles y su familia. «Invitó gente del partido, de fuera de España y la recuerdo muy bonita». «Yo pensaba que iba a ser para siempre, porque así me lo hizo ver», ha concluido respecto a su historia de amor.

Pese a los supuestos intentos que hubo para silenciar esta versión, finalmente nada ha impedido que Perles conceda su temida y esperadísima entrevista. «Esto que tengo en mi mano es el auto con el que el exministro ha intentado callarla y evitar que este programa saliera a la luz. Pero no lo ha conseguido», aseguraba Santi Acosta antes de arrancar El precio de…, donde la exmujer de Ábalos ha hablado largo y tendido ya no solo de los delitos del político, sino también de su vida personal.

De hecho, ella misma exponía públicamente las amenazas que había recibido para impedir que hablase. «Desde que supo que iba a hablar, no he parado de tener presiones. Este fin de semana he pasado miedo, porque veo que esto se está yendo de las manos», aseguraba poco antes de la emisión. «El viernes me descolocó: mandó un escrito al juez pidiendo que me llamara a declarar y horas después lo retiró», afirmaba. «Aunque José Luis quiera que no hable, no lo va a conseguir porque yo también tengo derecho a contar mi historia alto y claro», zanjaba cortante al respecto.