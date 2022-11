‘Princesa por sorpresa 3’ comienza su desarrollo: ¿Regresará Anne Hathaway a su icónico papel?

Justo cuando quedan pocos días para la vuelta de Giselle en Desencantada 2, Disney ha querido anunciar que ya trabaja en la tercera parte de otra icónica franquicia, Princesa por sorpresa. A pesar de la diferencia temporal en sus estrenos (la historia de Giselle llegó en 2007 y la de la reina de Genovia en 2001), ambos títulos guardan 2 importantes paralelismos. El primero es que las dos son historias generacionales con la que los Millennial han crecido y la segunda, que sus protagonistas Anne Hathaway y Amy Adams han creado una exitosa carrera profesional. Desde el Oscar de Hathaway por Los miserables, hasta las seis nominaciones a la estatuilla que acumula su homóloga pelirroja. Ahora, hemos podido saber que Princesa por sorpresa 3 ya está en marcha y de momento, no existe ninguna confirmación que dé a entender que la actriz que este fin de semana estrena Armaggedon Time, vaya a regresar a su antiguo papel.

Basada en las novelas homónimas de la escritora Meg Cabot, la icónica comedia catapultó la carrera de la actriz neoyorquina y se convirtió casi al instante en uno de esos grandes clásicos “dosmileros” sobre la adolescencia y el paso a la vida adulta. Más de dos décadas después, Según The Hollywood Reporter, la escritora Aadrita Mukerji está escribiendo el guion de este esperado regreso. Mukerji debutará en el mundo del largometraje después de escribir episodios de varias series de acción como Scorpion, Supergirl, Reacher y The Endgame. Se espera que esta sea una continuación de la historia de la protagonista y no un reboot. A pesar de eso, todavía no parece que exista un acuerdo para que Hathaway esté en el proyecto.

Otro tema a tratar sería el destino que la casa del ratón le daría a Princesa por Sorpresa 3. El filme original cosechó 165 millones de dólares en la taquilla internacional, mientras que la secuela también cosechó grandes números, con 134 millones para la compañía. No obstante, los antecedentes que maneja Disney en producciones similares, como es el caso de Desencantada: Vuelve Giselle, la cual llegará directamente a Disney + el próximo viernes 18 de noviembre. ¿Aceptará su protagonista regresar al papel que le dio la fama internacional o preferirá seguir centrándose en proyectos más serios? Con el guion terminado, es sólo cuestión de tiempo saber si Anne Hathaway volverá a ser una princesa por sorpresa.