Primera imagen de Amy Adams en ‘Desencantada’

En la vorágine de productos nostálgicos y secuelas tardías, Disney acaba de publicar la primera imagen e Amy Adams en Desencantada, la secuela de Encantada que retomará la historia de Giselle, 15 años después de la cinta original. La instantánea revela del mismo modo, otro primer vistazo a Maya Rudolph, uno de los nuevos rostros del reparto.

Here’s your 🤩FIRST LOOK🤩 at Amy Adams and Maya Rudolph in Disney’s #Disenchanted! See the Original movie streaming this Thanksgiving on @DisneyPlus! pic.twitter.com/nK8jhwnJLE

— Disney (@Disney) May 17, 2022