Tráiler de ‘Hitman’: Glen Powell es un asesino novato en lo último de Richard Linklater

A pesar de haberse presentado en el Festival de Cine de Venecia del 2023, lo último del cineasta Richard Linklater está tardado extrañamente mucho en llegar a las salas y no, no es para nada una cuestión de las críticas profesionales. Hitman aterrizó con gracia y gloria en la Serenísima, amparada por la respuesta de una unanimidad halagadora por parte de la prensa especializada. Sin embargo, a la espera le quedan los días contados y para amenizarla, Netflix ha mostrado un nuevo tráiler que no sirve para conocer a este sicario falso encarnado por Glen Powell.

Glen Powell, Adria Arjona, and director Richard Linklater bring you the unbelievable true(ish) story of a fake killer. Hit Man is coming to select theaters May 24 and on Netflix June 7. pic.twitter.com/UjF8KDIiDk — Netflix (@netflix) April 18, 2024

Descrita como «un sorprendente neo-noir», Hitman se centra en Gary Johnson (Powell), un profesor universitario que en ocasiones, actúa como asesino señuelo para la policía. Sin embargo, esa posición y su moralidad comienzan a desdibujarse cuando empieza a enamorarse de Madison (Adria Arjona), una atractiva joven vinculada al mundo criminal. Con todo, la vida de este asesino por accidente, se convertirá en una escalada de engaños y riesgos donde hasta su propia vida correrá peligro.

The first poster for #HitMan, starring Glen Powell and Adria Arjona. Check back tomorrow when the official trailer drops for the new Richard Linklater movie. pic.twitter.com/sI4wE6AWyg — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 17, 2024

‘Hitman’: un guion basado en hechos reales

Como se dice siempre, a veces la realidad supera a la ficción y ese dicho, resume muy bien lo que significa la historia de Hitman. El guion lo firma Linklater y el propio Powell y, aunque no pueda parecerlo, está basado en hechos reales. Una trama que en un punto, despega hacia el crimen y la comedia loca, centrándose en la dinámica de sus dos protagonistas y con un protagonista que va adoptando diferentes personajes e identidades. La sinopsis oficial es la siguiente:

«Gary Johnson es el asesino profesional más buscado de Nueva Orleans. Para sus clientes, es el sicario ideal. Pero si le pagas para que elimine a un cónyuge infiel o a un jefe maltratado, será mejor que tengas cuidado, porque trabaja para la policía. Cuando rompe el protocolo para ayudar a una mujer desesperada que intenta huir de un novio maltratado, se convierte en uno de sus falsos personajes, enamorándose de la mujer y desdibujando la legalidad en la que aparentemente, siempre había vivido».

Aparte de Powell y Arjona, el reparto se completa con Austin Amelio, Retta, Molly Bernard, Mike Markoff, Ritchie Montgomery y Jo-Ann Robinson.

Linklater es uno de los mejores cineastas

Richard Linklater ha sido uno de esos directores norteamericanos que ha sabido brillar en el cine independiente, gracias a obras clave, que suelen tener el encanto de captar un atmósfera temporal propia. Precisamente el paso del tiempo es uno de los grandes temas de su cinematografía. Algo apreciable en el amor entre los personajes de Céline (Julie Delpy) y Jesse (Ethan Hawke) en la trilogía que comenzó con Antes de amanecer o a grandes rasgos de produccion que desencadenaron un filme de la talla de Boyhood. Un filme que recorría los 12 años de crecimiento de Mason (Ellar Coltrane), tanto en la ficción como en la vida real, ya que Linklater utilizó a los mismos intérpretes para narrar esta oda al paso a la vida adulta.

No obstante, su trabajo como director jamás ha sido premiado por la Academia. Eso sí, el nominaron a las categorías de Mejor guion adaptado por Antes del atardecer en 2005 y por Antes del anochecer, en 2014. Al siguiente año entraría en todas las quinielas por la propia Boyhood, consiguiendo una candidatura al Mejor guion original y a la Mejor dirección. Tras seis nominaciones, el filme sólo se alzó con el galardón a mejor actriz de reparto para Patricia Arquette. Tras el estreno de Hit Man, este 2024 también estrenará un musical con Paul Mescal titulado Merrily We Roll Along y una miniserie documental para HBO llamada Dios salve a Texas, en el que Linklater dirigirá uno de los episodios.

Una nueva colaboración con Powell

Hitman no es la primera colaboración entre el realizador y Powell. Antes de dar vida a Gary Johnson, el actor estadounidense tuvo papeles secundarios en Todos queremos algo y Apolo 10½. Una confianza puesta en el actor cuando este, todavía no tenia la fama que ha adquirido recientemente gracias a Top Gun: Maverick y la comedia romántica Cualquiera menos tú.

Este 2024 a Powell lo podremos ver también en la nueva versión de Twisters y en la revisión de la adaptación de Stephen King, Perseguido. Hitman llegará a algunos cines estadounidenses el 24 de mayo, mientras que en España, desgraciadamente no tendrá esa entrada en las salas y podrá verse directamente en Netflix a partir del 7 de junio.