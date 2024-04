Tráiler de ‘Todo un hombre’: Netflix quiere su propia ‘Succession’

Tradicionalmente son los mejores produciendo series, pero sobre todo sorprende la capacidad con la que HBO puede moverse en diferentes géneros, creando ficciones seriales de la talla de Los Soprano, The Wire, Juego de Tronos y su último éxito, Succession. Una tipo de historia sobre ambición e influencias de poder corporativo que ahora Netflix, parece querer replicar con Todo un hombre. La miniserie que adapta la novela de Tom Wolfe tiene un nuevo tráiler, amparada bajo el protagonismo de Jeff Daniels.

"Es un regalo que la gente quiera acabar contigo". La miniserie 'Todo un hombre' llega el 2 de mayo. pic.twitter.com/4Zvchmuf5D — Netflix España (@NetflixES) April 16, 2024

En Todo un hombre, Daniels da vida a Charlie Croker, un magnate inmobiliario que ve cómo su poder se ve amenazado por culpa de una quiebra repentina, varios conflictos de intereses y de varias personas importantes que disfrutan de su caída. Un hombre de negocios que lo tenía todo, pero que poco a poco, toda una serie de consecuencias políticas y laborales están a punto de convertirse el filo de una traición. El adelanto promocional nos transmite esa política mezquina y frialdad que ya poseía la serie creada por Jesse Amstrong. La llegada de esta nueva ficción puede suponer un remplazo plácido para aquellos a los que les encandiló la trama de la familia Roy, ya que esta terminó oficialmente el pasado 2023.

‘Todo un hombre’: reparto y fecha de estreno

La serie original de “la Gran N roja” tendrá seis capítulos escritos y producidos por el showrunner, David E. Kelley. Un habitual del streaming que ya ha ejercido como líder creativo en series para diferentes plataformas. Desde HBO, con Big Little Lies y The Undoing a la propia Netflix, cocreando El abogado del Lincoln junto a Ted Humphrey y llevando a la pequeña pantalla la historia real de los Montgomery en Love & Death. Por su parte, Regina King, Matthew Tinkier, Thomas C. Wolfe, Alexandra Wolfe y Tommy Schlamme también ejercen como productores ejecutivos. King dirige los capítulos 1,5 y 6 y Schlemme los episodios 2,3 y 4.

Todo un hombre cuenta además con un elenco impecable, en el que Diane Lane interpreta a Martha, la exmujer del protagonista y a Lucy Liu como la fundadora de una empresa de belleza. Tom Pelphrey es el oficial de préstamos que planea destruir a Charlie y Sarah Jones asume el papel de Serena, la actual esposa del millonario. Por último, William Jackson es el alcalde de Atlanta y Jon Michael Hill es uno de los empleados de de Croker Industries.

La serie se estrenará de forma completa en Netflix el próximo 2 de mayo.

Jeff Daniels: El final de una carrera en las series

El actor estadounidense nunca ha tenido ningún problema en combinar títulos serios y grandilocuentes con cintas “menores”. De hecho, su primera gran ópera prima fue Ragtime de Milos Forman y a esta le siguieron La fuerza del cariño de James L. Brooks y La rosa púrpura de El Cairo de Woody Allen. Pero fue en los 90 donde participó en múltiples comedias ligeras como ¿Dónde está la pasta?, Dos tontos muy tontos, 101 dálmatas. ¡Más vivos que nunca! O No pierdas el juicio.

Por supuesto, posteriormente Daniels siguió teniendo cabida en grandes películas de la talla de Las horas, Buenas noches, y buena suerte, Un lugar donde quedarse, Marte y Steve Jobs. No obstante, encontraría a sus más de 60 años cierta notoriedad gracias al mundo de las miniseries y series convencionales. Una de ellas es Godless, un western un tanto olvidado del catálogo de la Netflix y la fantástica The Newsroom, creada por el genial guionista Aaron Sorkin. Desde ese momento su presencia en la aplicaciones del streaming aumentaron considerablemente, llevando a que este actor estadounidense apareciese en The Looming Tower, La ley de Comey o American Rust.

La sinopsis oficial que marca la compañía sobreTodo un hombre es la siguiente: «Charlie Crocker es dueño de un negocio inmobiliario que acaba de cumplir los sesenta años y tiene una segunda esposa de veintiocho años. Sin embargo, la vida de este triunfador se empieza a resquebrajar cuando descubre que no puede devolver el cuantioso crédito que pidió al banco para expandir su imperio del ladrillo. Para lograr mantener su posición, realizará un descenso a los infiernos en el que se cruzará un joven idealista y un abogado negro que ha ascendido socialmente «.

La novela best-seller de Wolfe analiza las grietas de Atlanta, una de las grandes urbes del sur, con conflictos raciales y corrupción del poder político y económico.