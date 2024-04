Netflix abandona ‘Aurora’, la película que iba a dirigir Kathryn Bigelow

Aunque históricamente haya hecho un gran hincapié por fichar a grandes cineastas para dirigir sus filmes, a Netflix ya no le tiembla el pulso a la hora de cortar el grifo a sus creadores. Al contrario que sucede con realizadores puramente comerciales como Zack Snyder, el estudio californiano ha comenzado a cortar las alas a aquellas narraciones que considera arriesgadas para su público. Básicamente por eso jamás se formalizó el título de animación de David Lynch y por supuesto, no se repetirá nunca un caso como la Cowboy de Copenhague de Nicolas Winding Refn. Pero no parece que esta política de cero tolerancia respecto a los productos de autor, ni tan siquiera va a quedar reducida a aquellos contenido de nicho, sino que incluso abordará filmes de referentes que tradicionalmente han reflejado un tipo de cine bastante accesible para el público generalista. Es por eso que sorprende la cancelación de Aurora, el nuevo filme de la cineasta ganadora del Oscar, Kathryn Bigelow.

La decisión choca con la política de la compañía, a la que jamás le había importado combinar el consumo audiovisual más mainstream con proyectos de corte autoral que la posicionasen en los principales circuitos de premios, especialmente en los Oscar. El último y claro ejemplo es el de Maestro de Bradley Cooper. La «gran N roja» lo ha tenido que tener muy claro, pues además del nivel como directora de Bigelow, el streaming deja marchar el material del libro de David Koepp. Guionista de algunos títulos referenciales como Jurassic Park, Atrapado por su pasado o Misión Imposible. Una salida que plantea lo que podría interpretarse como un cambio de rumbo en la política y estrategia de contenidos de la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph.

Adiós a Kathryn Bigelow: más audiencia y menos autores

La noticia de la cancelación de Aurora fue informada por primera vez por The New York Times. El medio norteamericano explicaba en su portal que la californiana abandonó el proyecto algunos meses antes, sin decir en ningún momento el motivo de esa salida. Un resultado con sentido, si atendemos a que la productora quiere realizar historias que atraigan al mayor denominador común, es decir un atractivo masivo en lugar de visiones que apasionen a los próximos cineastas. Por lo que seguramente nos vayamos a olvidar un tiempo de que el gigante del streaming produzca hasta dentro de bastante contenido como Blonde o El poder del perro.

Tampoco existe una confirmación de que este fuese el motivo del abandono del proyecto por parte de la realizadora, pero esta decisión deja a sus fans un poco fríos, ya que Bigelow no estrena un proyecto desde el 2017, cuando Detroit llegó a los cines. Por el momento, como cineasta, nunca ha liderado ninguna historia o serie bajo el yugo de las marcas del streaming y sus dos últimos largometrajes fueron producidos y distribuidos por la editora independiente estadounidense, Annapurna Pictures. Por lo que quizás Bigelow estaba más acostumbrada a cierta libertad creativa. Tanto En tierra hostil como Los viajeros de la noche han demostrado su capacidad para mostrar historias personales que en este momento, no parecen encajar con la filosofía de una major que en estos instantes busca sobre todo ganancias y resultados financieros inmediatos. Un enfoque comúnmente contrario a la creación de relatos interesantes para los cinéfilos.

¿De qué trata ‘Aurora’?

El libro de Koepp narra la historia de dos hermanos separados; Aubrey en Aurora y Thom en Silicon Valley. En medio de la dinámica de relación entre estos dos personajes, una tormenta solar sume al mundo en el caos, cortándose la energía eléctrica en todo el planeta y comenzando a escasear recursos como los alimentos. El Estado de derecho comienza a desaparecer y la civilización colapsa. Aubrey y su hijastro tendrán que sobrevivir, mientras que al otro lado del país, su millonario hermano viaja hacia un búnker en el desierto, donde podrá convivir con la crisis a todo lujo.

Si Kathryn Bigelow ha abandonado Aurora y Netflix ya no apoya la inversión, eso hace bastante complicado que podamos tener en un futuro cercano la adaptación del trabajo de Koepp. Quizás eso sí, algún otro servicio de streaming como Apple TV + pueda apostar por la adaptación aunque para eso, deberá encontrar a un nuevo creativo que apueste por la historia del escritor, quien seguramente termine adaptando el guion de su propio libro (si no lo ha hecho ya). Por el momento, Bigelow tampoco tiene agenciado ningún nuevo largometraje en el futuro.