‘Copenhagen Cowboy’, la serie más extraña que verás en Netflix se estrena hoy

Los estrenos de películas y series no paran en ningún momento del año dentro del catálogo de Netflix. Pero ahora le ha tocado el turno a la que quizás es con diferencia la ficción más personal que el servicio de streaming liderado por Ted Sarandos ha visto en su corta vida. Hablamos de Copenhagen Cowboy, la serie criminal dirigida por Nicolas Winding Refn que aterriza hoy en la plataforma. La creación escrita por el propio cineasta danés pretende dejarnos en shock, al igual que prácticamente toda la filmografía del autor.

Copenhagen Cowboy narra el viaje a los infiernos de una heroína llamada Miu (Angela Bundalovic), infiltrándose en los bajos fondos criminales de Copenhague. Hasta aquí todo podría parecer un planteamiento normal, el típico de un thriller de acción en el que la tensión y unos carismáticos personajes arman el relato. Sin embargo, con un pequeño vistazo a su tráiler comprobamos que esta producción europea va a ser un producto lleno de estímulos, donde los neones parpadean como viajes oníricos, sobre este oscuro periplo dominado por la muerte.

El director, en su viaje promocional de la serie ha dejado una serie de declaraciones incendiarias como que “Hollywood se está desmoronando” o que realmente él se inició en el séptimo arte por medio de la televisión, antes que el cine: “Hollywood es muy seductor y embriagador, pero también es un sistema que se está desmoronando desesperadamente. Creo que se lo están haciendo a sí mismos más que a cualquier otra cosa. ¿Quién sabe? Me encantaría hacer algo grandioso, pero me gustaría mantener mi libertad, mi impulso y el control creativo”.

No es la primera vez que el director de Drive o Solo Dios perdona trabaja para un servicio de streaming. El pasado 2019 estrenó Demasiado viejo para morir joven en Amazon Prime Video. Un producto que la empresa creada por Jeff Bezos le encargó debido a lo contentos que habían quedado con la distribución en Estados Unidos de otra película del director, The Neon demon. No obstante, el proyecto se aprobó en una época de cambios y despidos y cuando el realizador tenía lista la serie, desde la plataforma se horrorizaron por lo difícil sería de vender ese tipo de contenido en su plataforma. Ahora Nicolas Winding Refn probará suerte en “la gran n roja”, aunque ni siquiera esta misma ha hecho una gran campaña para posicionarla.

Los seis capítulos de Copenhagen Cowboy están disponibles desde ya mismo en Netflix.