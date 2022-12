Nicolas Winding Refn cree que Hollywood se está «desmoronando desesperadamente»

A pesar de éxitos en la taquilla como Top Gun: Maverick o la reciente Avatar: el sentido del agua, no ha sido un año sencillo para la industria audiovisual. Con unos ingresos brutos más bajos y fracasos de taquilla inconcebibles en otro tiempo (Ámsterdam, Babylon o Ambulance), algo se agita en el avispero de Hollywood, pues los números caen en picado cuando se comparan con la anterior época a la pandemia. Normalmente, los cineastas como Martin Scorsese o Steven Spielberg se muestran románticamente optimistas con respecto al futuro del séptimo arte. En cambio, autores del slow cinema como Nicolas Winding Renf tienen una visión bastante más pesimista que sus compañeros de profesión.

En una entrevista con el podcast Crew Call (vía Deadline), el director danés fue muy claro y directo mientras promocionaba su última serie Copenhagen Cowboy: “Hollywood es muy seductor y embriagador, pero también es un sistema que se está desmoronando desesperadamente”. Refn, quien tiene en su haber títulos de culto, nunca ha sido precisamente un director típico de la industria. Sus historias, con detractores y aduladores a partes iguales se quedan fuera totalmente del perfil estrictamente comercial, potenciando la parte creativa de su trabajo hasta el punto de supeditar todo lo que no provoque incertidumbre al espectador. “Creo que se lo están haciendo a sí mismos más que a cualquier otra cosa. ¿Quién sabe? Me encantaría hacer algo grandioso y grande, pero me gustaría mantener mi libertad, mi impulso y el control creativo”, explicaba acerca de la comercialización y el estar implicado en grandes proyectos.

Aún con todo, Nicolas Winding Renf espera que el cine sobreviva, pero que para ello el mercado de la exhibición debe reinventarse: “El mercado teatral está en su propia redefinición de la existencia. Para que el cine sobreviva, necesitamos volver atrás y hacer películas de nuevo. También debe haber un ecosistema que refleje las oportunidades”. El cineasta siguió explicando que parte de ese empuje viene dado por el streaming, quien lo ha desafiado para exigirle ser mejor, aunque cree que los cines siempre existirán.

Refn es conocido en Estados Unidos sobre todo, por haber rodado Drive en 2011. Una historia con caras reconocidas pero rodada con una connotación estrictamente autoral. Ahora, cree que sería un proyecto “difícil de financiar”, pero también piensa que podrías hacer cualquier película “con corazón” hoy en día. Su próximo trabajo, la serie Copenhagen Cowboy, llegará a Netflix el 5 de enero.