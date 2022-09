Tráiler de ‘Copenhagen Cowboy’: «La serie neón» de Netflix

No es extrañar que Netflix fiche a los mejores actores y autores para crear sus propias producciones originales. Año tras año, son más los cineastas que proyectan sus historias en el servicio de streaming, no sin antes, dejarse una ventana abierta a los cines para poder acceder a los principales circuitos de premios de la temporada. Jane Campion, Adam McKay, Paolo Sorrentino o Alfonso Cuarón son, tan sólo, algunos de los directores que han trabajado tras la gran sombra de “la gran N roja”. Lo que sí que extraña más es que haya escogido a una figura del cine de autor menos accesible de los últimos años: el danés Nicolas Winding Refn. El realizador de culto acaba de mostrar el primer tráiler de Copenhagen Cowboy, la serie que volverá a poner de moda el neón (si es que en algún momento no lo estaba) en Netflix.

Vale, quizás si únicamente has visto la Drive de Winding Refn, seguramente pensarás que tampoco es un cineasta que se aleje tanto del mainstream. No obstante, el filem protagonizado por Ryan Gosling es un oasis en un desierto de obras eclécticas de difícil digestión. Con un simple vistazo a su filmografía; Bronson, Sólo Dios perdona, The Neon Demon, Pusher o Valhalla Rising, demuestran con creces la máxima anterior. Precisamente Valhalla Rising era la última vez en la que el danés había rodado algo en su idioma natal y Copenhagen Cowboy recuperará esa característica que, de por sí podría echar atrás a muchos espectadores.

Esta no es la primera vez en la que Nicolas Winding Refn se aventura en la pequeña pantalla. En 2019 creo para Amazon Prime Video, junto a Ed Brubaker, la serie Demasiado viejo para morir joven. A pesar de las buenas críticas, el servicio de streaming decidió dejarla en el formato miniserie, antes que continuar con una segunda temporada.

La creación de Copenhagen Cowboy se remonta a la cuarentena. El director, ayudado por su esposa Liv Corfixen y por sus hijas, desdibujó la fina línea que separa la vida creativa de un autor con la de un padre de familia. “Se convirtió en un maravilloso proceso creativo en el que ya no vivía en dos mundos separados como creador de día y hombre de familia de noche. Es un nuevo capítulo en mi forma de trabajar, pero también en nuestras vidas”, explicaba Refn a Variety.

Copenhagen Cowboy sigue a la protagonista Miu (Angela Bundalovic) mientras atraviesa ese inframundo criminal. Por debajo de ello, existe un nivel de fantasía, pero por lo que se puede ver del adelanto, esta nueva serie tendrá todos los vicios y virtudes del director. Por desgracia, Netflix todavía no le ha puesto fecha de estreno.