La película de Netflix basada en hechos reales que te mantendrá más de 2 horas sin pestañear

Aunque parezca que las plataformas de streaming no quieren parecerse al mundo del cine, lo cierto es que sus mecanismos de producción y sus ansias por evocar a la relevancia del séptimo arte son palpables. Ahora ya lo tenemos asumido, pero antes era noticia ver cómo los grandes cineastas comenzaban a trabajar para estas compañías. Sin ir más lejos, este año Apple TV ha tenido en nómina a Ridley Scott con Napoleón y a Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon. Esto sin dejar de que estas empresas de video bajo demanda también tienen un contenido que agencian a sus catálogos y que es de otras compañías, adquiriendo sus derechos de distribución, o mejor dicho de reproducción, por un tiempo limitado. Este último es el caso de la última película de Netflix basada en hechos reales: Aguas oscuras.

Uno de los principales reclamos (además de su gran reparto) es el hombre que se sienta tras las cámaras, Todd Haynes. Este cineasta norteamericano es uno de esos realizadores que en los últimos años ha encandilado tanto a la crítica como al público, gracias a proyectos de la talla de Lejos del cielo, I’m Not There, Carol o el que es su proyecto de este 2023, Secretos de un escándalo. Basada en un caso real, Aguas profundas parte de un artículo escrito por Nathaniel Rich.

‘Aguas oscuras’: Sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de esta película de Netflix es la siguiente: “Inspirada en una impactante historia real. Un tenaz abogado descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes y enfermedades con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso arriesga su futuro, su trabajo y hasta su propia familia para sacar a la luz la verdad”.

Si decíamos que Haynes era un reclamo, su elenco de estrellas no es para menos. La propuesta está protagonizada por Mark Ruffalo y Anne Hathaway. El tres veces nominados al Oscar y la ganadora de la estatuilla por Los Miserables, firman una vez más, grandes interpretaciones. Un tipo de papel dramático que Ruffalo necesitaba recuperar tras sus andaduras por el Universo Cinematográfico de Marvel.

Producida por Focus Features, Aguas oscuras está disponible en el catálogo de Netflix, pero quien no esté suscrito a “la gran N roja”, la cinta además puede verse en Amazon Prime Video, Filmin y Movistar +.