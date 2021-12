No tendrá que pasar mucho tiempo hasta que 2022 nos ofrezca la primera gran superproducción del año, ya que el Batman de Robert Pattinson aterrizará en cines el próximo 4 de marzo. El hype puesto alrededor del personaje, tienen sentido si entendemos el contexto de su desarrollo y el equipo que hay detrás de este reboot. Primero porque su director Matt Reeves es el responsable de haber creado dos entregas increíbles sobre la franquicia de El planeta de los simios. Después, porque el reparto está repleto de grandes estrellas (Peter Sarsgaard, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell y John Turturro, entre otros). Pero sobre todo, los fans quieren ver ya The batman, debido a los dos magníficos tráiler que ha mostrado hasta ahora Warner Bros Pictures.

Poco a poco, se van revelando datos acerca de la construcción del personaje que tantas veces hemos visto ya encarnado, por diferentes actores en la gran pantalla. Algunos como Jeffrey Wright destacan el increíble trabajo del protagonista, quien en su día fue Edward Cullen en la saga Crepúsculo. Lo último que hemos podido conocer es la inspiración sobre el personaje que ha tenido Reeves. En su reciente entrevista para Empire, el cineasta ha admitido que Nirvana y Kurt Cobain han servido como un espejo en el que reflejar al justiciero de Gotham.

“Cuando escribo, escucho música, y mientras escribía e primer acto, puse Something in the way de Nirvana”, señaló el director. Reeves quería renunciar a esa versión de playboy sobreexplotada por la versión de Christopher Nolan e ir más allá: “Hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se convirtió en un recluso. Así que comencé a hacer esta conexión con Last days de Gus Van Sant y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en este tipo de mansión en descomposición”.

Debido a esta premisa, la historia ha abandonado todos esos dispositivos llamativos, ya que él está construyendo sus armas sólo con la ayuda de Alfred. Reeve ya advirtió a los fans que esta no sería una historia de origen. El Batman de Robert Pattinson no encontrará su vocación o redención debido a la figura del Cabalero Oscuro. Más bien, se trata de una historia sobre los primeros días de ser el hombre murciélago.