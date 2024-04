Joseph Quinn está encantado de formar parte de ‘Los Cuatro Fantásticos’: «Todavía no me lo puedo creer»

El nuevo casting de Los Cuatro Fantásticos ha supuesto un halo esperanzador, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En una época endeble para la recaudación superheroica, Disney no está pasando un buen momento manejando la que históricamente estaba siendo una de sus propiedades intelectuales más lucrativas. Para empezar porque en el lado financiero, ha tenido que lidiar con desastres económicos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y The Marvels y también, porque esto último sumado al despido de Jonathan Majors (su villano titular), ha llevado a que Kevin Feige y su equipo precisen una seria reestructuración narrativa de los contenidos. Es bajo este contexto, donde el increíble reparto de la familia de superhéroes juega un papel fundamental para recuperar la ilusión de los fans. Pedro Pascal es Reed Richards (Mister Fantástico), Vanessa Kirby es Sue Storm (la mujer invisible), Ebon Moss-Bachrach será Ben Grimes (la Cosa) y por último, Joseph Quinn será Johnny Storm (la Antorcha Humana). Un reparto de roles ideal que Quinn todavía no se puede creer, pero en el que lo dará todo para ser el ardiente e inmaduro héroe del grupo.

Es la primera vez que Quinn habla públicamente de su fichaje por la saga, tras meses de especulación sobre su participación o la de otros actores que también estuvieron sondeando las principales quinielas. Durante la Facts Comic-Con celebrada en Bélgica este fin de semana, por supuesto al londinense se le preguntó por el papel y este, comentó a modo de broma con el método, el señalar que “se prenderá fuego todos los días”: “¡Estoy muy emocionado! Todavía no lo puedo creer, es una locura. Tenemos un gran grupo. Cuando hablé con Matt (Shakman), el director, tenía una visión brillante de esto y del grupo que tenemos, fue una decisión fácil. Definitivamente quería ser parte de esto”.

Joseph Quinn: de ‘Stranger Things’ al estrellato

Joseph Quinn comenzó su carrera en la pequeña pantalla británica, gracias a miniseries como Dickensian, Regreso a Howards End o Los Miserables. Sin embargo ninguna de estas producciones le otorgaría ni la mitad de la fama que su personaje de Eddie en la cuarta temporada de Stranger Things. Rol que le ha permitido dar un salto descomunal en su carrera y que, más allá de su inclusión en los Cuatro Fantásticos, le ha permitido estar en producciones futuras tan relevantes como Gladiator 2 o el spin-off, Un lugar tranquilo: Día 1 donde tendrá un papel protagonista junto a Lupita Nyong’o, Alex Wolff y Djimon Hounsou. Ambas están pensadas para estrenarse este 2024.

En 2025, más allá de decir aquello de “llamas a mi” para convertirse en la Antorcha humana, tiene programado regresar a la quinta y última temporada de Stranger Things, aunque no sabemos muy bien qué es lo que realmente sucederá con su personaje.

‘Los Cuatro Fantásticos’: Un viaje a los años 60

Como bien nos tiene acostumbrada Marvel, sabemos entre poco y nada sobre la próxima gran película de la franquicia, más allá de su reparto y equipo técnico. Dirigida por Matt Shakman y con un guion escrito por Jeff Kaplan, Ian Springer y Josh Friedman, la principal especulación de la adaptación parece unánime dentro de las redes. Según los principales rumores, apoyados en el ínfimo material promocional que ha propagado la Casa de las Ideas, la película no compartirá época con el resto del UCM, sino que podría estar ambientada en los años 60.

Estas especulaciones nacen principalmente, de la estética de la estancia en la que se encuentran los personajes, dentro de la postal de felicitación diseñada por el artista Wesley Burt. Para empezar porque en la ilustración aparece la portada real de un número de la revista LIFE que fue publicada en 1963 y por otro, porque a la hora de compartir la imagen, Pascal añadió el hashtag #AllYouNeedIsLove. Este podría ser simplemente una frase acorde al día de San Valentín, fecha en la que se anunció el elenco de forma oficial, pero también a la canción homónima de The Beatles, publicada en 1967. Como último punto, también podemos ver al robot H.E.R.B.I.E., con una apariencia tecnológica de otro tiempo. Para más Inri, Shakman es el director de Wandavision, una serie que repaso como si de varios programas de televisión se tratase, el día a día de Wanda y Vision en un pueblo ficticio. La primera serie del UCM que a la par, representaba varias épocas de la pequeña pantalla.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h — Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024

La última en añadirse al reparto ha sido Julia Garner, quien dará vida a una versión femenina de Silver Surfer. Los Cuatro Fantásticos llegará a los cines el próximo 30 de abril de 2025.