‘Stranger Things’: un protagonista asegura que debería «matar a más gente» en la temporada final

Ya está en camino la quinta temporada de Stranger Things y sus fans están expectantes por conocer lo que pasará en la última entrega de la serie, sobre todo por conocer qué personajes sobrevivirán a las amenazas que acechan Hawkins.

Y es que uno de los protagonistas ha comentado su perspectiva precisamente acerca de este tema de cara al estreno de la última entrega del éxito de Netflix. Se trata de Gaten Matarazzo, que está en el papel de Dustin, que ha contado sus preferencias en una entrevista de la MegaCon de Orlando.

«Puede sonar un poco raro pero deberíamos matar a más gente. Este show sería mucho mejor si las apuestas fueran más altas, si en cualquier momento pudiera morir alguno de los chicos. Siento que todos estamos demasiado seguros», decía el actor.

Los personajes de Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Caleb McLaughlin, Charlie Heaton y el propio Gaten Matarazzo han sobrevivido a las cuatro temporadas que componen hasta ahora la serie. Aunque los hermanos Duffer, los creadores de la serie, han confesado que se plantearon en su momento matar a uno de los personajes principales, aunque acabó siendo salvado.

Stranger Things es una de las series más exitosas de Netflix, que causó furor en su estreno hace ya 8 años, en el pasado año 2016.

El fenómeno Stranger Things

La serie ambientada en los años 80 causó sensación en su estreno, siendo una de las series más aclamadas de Netflix. Con su estreno, escaló al número 1 de las producciones de la plataforma.

Con cada temporada ocupa los primeros puestos de la plataforma. Además, sus fans esperan fielmente a su estreno, ya que la última temporada fue estrenada en el pasado año 2022 y no será hasta 2025 que se estrenará la quinta entrega.

#StrangerThingsOnStage will take you right back to the beginning of the Stranger Things story – and it might hold the key to what comes next… 🔥 pic.twitter.com/3y9waLiG9j

— Stranger Things (@Stranger_Things) July 5, 2023