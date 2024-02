‘Los Cuatro Fantásticos’ ya tienen su casting oficial: Marvel se llena de estrellas

A pesar de que los rumores ya apuntaban a este casting, Disney lo ha hecho oficial y ya tenemos a los actores que interpretarán a Los Cuatro Fantásticos. Además, la Casa del Ratón también ha confirmado que la fecha del estreno se retrasará del 2 de mayo al 25 de julio del 2025, intercambiando su fecha con Thunderbolts, el otro gran estreno del estudio ese año.

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios' #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/dOmLG0m7ie — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 14, 2024

Pedro Pascal será Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby es Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn asumirá el papel de Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach se pondrá en la dura piel de Ben Grimm (la Cosa). Si bien en principio lo de Pascal estaba ya casi asegurado, la empresa de cómics lo ha terminado de confirmar en un tuit (o post en la red social X) por el Día de San Valentín. La imagen es una postal felicitando el día de los enamorados y colocando las caras de los actores sobre una estampa doméstica. Al no ser el personaje de Grim reconocible a simple vista, para reflejar el aspecto de Moss-Bachrach, se ha dibujado al personaje en su etapa del astronauta antes del accidente que les dio a todos superpoderes.

‘Los Cuatro Fantásticos’: Un gran pilar en el UCM

Según el productor ejecutivo, Kevin Feige, Los Cuatro Fantásticos será la base de todo lo que venga después. Eso es lo que le dijo a Entertainment Weekly hace exactamente un año: “Ciertamente ha habido versiones de ello, pero nunca habitando la narración del icm. Y eso es algo que es realmente emocionante para nosotros. La gente empezará a oír más sobre eso pronto. Planeamos que eso sea una gran pilar del UCM en el futuro, tal como lo han sido en los cómics durante 50 o 60 años”.

Este año, Deadpool y Lobezno y Armor Wars serán los dos únicos largometrajes que La Casa de las Ideas estrenará este 2024, aglutinando la mayor parte de sus producciones en la pequeña pantalla a través de Disney +; Agatha: Darkhold Diaries, Marvel Zombies e Ironheart. Dejando para el 2025, cuatro grandes proyectos. Los Cuatro Fantásticos, Capitán América: Brave New World, Thunderbolts y Blade. Si es que con su calendario, no terminan moviendo alguno de estos filmes al 2026.

Un casting lleno de rostros reconocidos

Una potente conexión con el gran público, eso es lo que necesita ahora mismo Marvel para recuperar a sus espectadores. Por lo que no es de extrañar que hayan acudido a perfiles de éxito de la pequeña pantalla para generar ese interés. Ahí tenemos a Vanessa Kirby, una británica que saltó a la fama gracias a la serie de The Crown y que después ha asumido un importante rol en producciones gigantescas como la franquicia de Misión Imposible o la reciente Napoleón. Por su parte, Moss-Bachrach es la estrella de la serie The Bear y Joseph Quinn es el querido Eddie Munson de la cuarta temporada de Stranger Things.

Pedro Pascal merece un análisis aparte. El chileno ha aparecido en tres las últimas series más exitosas de la década, como son Juego de Tronos, The Mandalorian y The Last of Us. Aparte, estará con Quinn en Gladiator 2 y dará el salto a la gran pantalla de la mano de Grogu. Una noticia que tiene un aspecto negativo y es que los fans de John Krasinki no lo volverán a ver como Mr. Fantástico, tras su secuencia en Doctor Strange y el Multiverso de la locura.

Un proceso largo para Disney

Han pasado 4 años desde que la cinta se anunciase por primera vez, después de la compra de la 20th Century Fox por parte de Disney. La primera película de Los Cuatro Fantásticos se estrenó en 2005, su secuela llegó en 2007, bajo el subtítulo de Silver Surfer. La Fox intentó reiniciar la franquicia sin éxito en 2015, con una de las entregas más criticadas. Esta nueva versión de la familia de superhéroes será dirigida por Matt Shakman, el responsable de la serie Wandavision. En un principio, el filme iba a estar realizado por Jon Watts, el responsable de los Spider-Man de Tom Holland, pero tuvo que alejarse del proyecto para dirigir la serie de Star Wars, Skeleton Crew.

También ha existido cierto baile en las fechas de los futuros Vengadores. Tanto Vengadores: The Kang Dynasty y Vengadores: Secret Wars se retrasaron debido a las huelgas de guionistas y actores en Hollywood a finales del año pasado. Marvel necesita recuperar la esperanza y el hype sobre sus producciones, algo que pasa por regresar con una de las propiedades intelectuales más cotizadas de su universo.