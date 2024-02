La temporada 3 de ‘The Bear’ ya tiene fecha de estreno y llegará antes de lo que piensas

Los fans de la serie protagonizada por Jeremy Allen White están de enhorabuena, ya que vamos a poder ver la temporada 3 de The Bear mucho antes de lo que esperábamos. Una noticia que ha confirmado John Landgraf, presidente de FX. La ficción regresará a Hulu, por lo que en España seguiremos viéndola a través de Disney +. Landgraf realizó el anuncio durante la presentación de la Asociación de Críticos de Televisión, este fin de semana. Por supuesto, el mandamás de la cadena no dio ningún adelanto narrativo de lo que estaba por llegar, pero sí que anticipo que los capítulos llegarían, como hasta ahora, de forma simultánea.

Y no es que a Landgraf no le apretasen con preguntas. Los periodistas asistentes intentaron sonsacarle si, por ejemplo, tendríamos más estrellas invitadas al show como en ese capítulo titulado ‘Fishes’, en el que pudimos ver a figuras de la talla de Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, John Mulaney, Jon bernthal, Sarah Paulson o Gillian Jacobs. Sin embargo, parece ser que el showrunner Christopher Storer, no le cuenta demasiado a su jefe, pues como reveló en el encuentro, el episodio navideño fue también nuevo para él: “Desafortunadamente, no puedo. Me sorprendió tanto como a ti cuando el episodio navideño entró por la puerta”. Por suerte, no tendremos que esperar demasiado, porque como se confirmó en la propia Asociación, la temporada 3 de The Bear llegará el próximo mes de junio.

‘The Bear’: Cocinando a fuego lento la temporada de premios

Ha sido una de las grandes vencedoras en esta última temporada de premios, siendo así, el éxito más reciente de la cadena FX. Con polémica incluida por la cuestión de siendo un drama, estar nominada en la categoría de comedia, The Bear se alzó con el Globo de Oro a Mejor serie de TV (Comedia o musical), Mejor actor principal para Jeremy Allen White y Mejor actriz principal para Ayo Edebiri. Después, brilló incluso todavía más en los Emmy, alzándose hasta con 6 categorías plantándole cara incluso a Succession, la cual también termino con 6 consideraciones en los reconocidos premios.

Quién sabe si ahora, con la serie de los Roy terminada, The Bear no tenga ningún tipo de rival en ninguna categoría. Desde luego y, al contrario que sus competidoras, es con diferencia la producción que más contenido genera en menos tiempo de la pequeña pantalla. Lleva un ritmo de temporada por año y no sabemos si esta última será una retahíla de capítulos que terminarán siendo autoconclusivos, narrativamente hablando, pero nos extrañaría mucho siendo “la gallina de los huevos de oro” de la cadena.

¿De qué trata ‘The Bear’?

La serie de The Bear nos pone en la piel de Carmy (Allen White), un respetado chef que hereda el restaurante de sándwiches de su hermano fallecido. Al protagonista le toca lidiar con la precariedad y la gestión de un lugar que aparentemente es un desastre y se tendrá que ganar el respeto de todos sus trabajadores. Más allá de los problemas del día a día, Carmy tendrá que lidiar con la ansiedad, la ausencia y el caos en el que está inmersa su vida para intentar comprender por qué su hermano tomo ciertas decisiones antes de morir.

Aparte de una historia genial y ágil, debido a los 30 minutos aproximados que dura cada capítulo, The Bear concentra su potencial a través de un reparto sensacional. Allen White y Edebiri son sólo la punta del iceberg de toda una serie de secundarios fantásticos. Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Edwin Lee bordan sus papeles, entre las estrellas invitadas habituales.

Jeremy Allen White: El actor de moda de la pequeña pantalla

A pesar de que en nuestro país, el público general lo asocia a ser el nuevo novio de Rosalía, Jeremy Allen White lleva brillando en la pequeña pantalla desde hace más de una década. Debutó sin embargo, en el formato del largometraje, protagonizando la película The Speed of life en 2007. Después, fue un personaje secundario en Twelve de Joel Schumacher, aunque el estallido de su popularidad la consiguió con su personaje de Liam Gallagher en Shameless.

Su presencia en el cine no ha tenido una presencia equiparable a lo que ha conseguido hasta el momento en las series de televisión, una condición que por otra parte, podría cambiar cuando estrene El clan de hierro el próximo mes de marzo junto a Zac Efron. Una historia que narra la vida y desgracias reales de los Von Erich, una familia de luchadores profesionales.