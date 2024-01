Polémica en los Globos de Oro con ‘The Bear’: la serie gana el premio de Mejor comedia o musical

La 81ª edición de los Globos de Oro se celebró la pasada madrugada con dos claros ganadores. En la categoría fílmica, la Oppenheimer de Christopher Nolan se impuso a Barbie, mientras que en el campo dedicado a la pequeña pantalla, tanto Succession como The Bear brillaron con luz propia. No obstante y a pesar de lo repartidos a a priori han estado estos galardones, la polémica no se ha hecho esperar para los detractores de la serie culinaria creada por Christopher Storer, ya que los fans no entienden cómo una ficción profundamente dramática ha conseguido competir (y ganar) en la categoría de Mejor serie de televisión (comedia o musical).

La consideración para el cierre conclusivo de Succession parecía clara. La ficción de los acaudalados Roy llegaba a su punto final justo en la cúspide de su narrativa. Alargar más las luchas de poder y la sátira no tenia sentido, terminando la ficción de HBO a la altura de todos los elogios que había conseguido desde que la plataforma de streaming publicase su primer capítulo el 3 de junio del 2018. Un premio otorgado por reconocimiento y trayectoria a la que con diferencia ha sido la mejor serie del año en el apartado de Mejor serie de televisión (Drama).

¿Por qué The Bear gana como comedia cuando la ves y te reís menos que con el tercer gol de Mbappé? Porque quienes la producen (FX, Hulu) la envían así a los premios para que no pierda como drama ante ganadores seguros como este año, Succession.

Pero ¿hasta qué punto tiene sentido considerar a la segunda temporada de The Bear como una historia relacionada con la comedia o musical? Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, siendo muchos los que ven en esta elección como un claro caso de “fraude de categoría”.

(A continuación, se mencionarán algunos spoilers de la 1ª temporada de The Bear)

‘The Bear’: La depresión y el suicidio como trasfondo

Si uno ha visto algún capitulo de la serie protagonizada por Jeremy Allen White, sabe de sobra que aunque maneje en secuencias aisladas aspectos ligados al humor, la presencia ingobernable del trasfondo dramático es inevitable. The Bear cuenta la historia de Carmen (Allen White), un joven y prestigioso chef del mundo de la alta cocina que regresa a su Chicago natal para hacerse cargo del restaurante de sándwiches familiar.

En esta trama, prestándole un mínimo de atención, se puede apreciar que los problemas de este cocinero van mucho más allá de la economía del local y del estrés de los pedidos. Y es su hermano, quien fuera propietario de The Bear, le dejó a él el local antes de suicidarse. Así, la depresión y el silencio entre el bullicio de la caótica cocina suponen una olla a presión de un fuego que sólo hace que incrementar, episodio tras episodio. Lo que originalmente para el público parecía una miniserie, llevó a la filmación de una segunda temporada dado su éxito. Un ejercicio de escepticismo, ya que parecía que esta disfuncional familia de cocineros tenían ya poco que contar de su día a día.

Sorprendiendo a muchos, “Carmy” y su equipo regreso más fuerte que nunca, acompañados de nuevas estrellas de la gran pantalla que hicieron su aparición en la aclamada segunda temporada: Jame Lee Curtis, Will Poulter, Bob Odenkirk, Olivia Colman o Sarah Paulson fueron algunos de los nombres que se dejaron caer por la continuación. Un “segundo plato” que ha tenido una recompensa en estos Globos de Oro 2024.

La segunda vez en la categoría por parte de la serie

No es ni la primera ni la última ficción que no encaja en una categoría de los Globos de Oro. La propia primera temporada también estuvo presente en la categoría de mejor serie Comedia o Musical el pasado 2023, salvo que en aquella ocasión la suerte fue a parar a Colegio Abbott. Por otra parte, sí que logró obtener el premio para Jeremy Allen White, quien en la presente edición ha vuelto a lograr el mismo reconocimiento.

Además del premio insignia del formato, los votos del jurado han tenido bien en reconocer la labor de Ayo Edebiri (Ninja Turtles: Caos mutante) como mejor Actriz principal en serie de TV, Comedia o musical.

Una «trampa» promocionada por su sello

La principal razón por el que la segunda temporada de The Bear ha competido en esta categoría es bien sencillo: La FX Network y Hulu la han enviado como tal a los premios para su respectiva nominación. Por otro lado, la motivación para hacerlo es del mismo modo evidente. Desde la compañía eran conscientes de que inscribiendo la serie en el bracket del grupo dramático, probablemente habrían terminado yéndose de vacío ante la magnitud de la 4 temporada de Succession.

Pero ¿Hasta que punto es justo que las series compitan en categorías que no les corresponden? ¿Deben los próximos Globos de Oro cambiar su clasificación? La serie está renovada para una tercera temporada, sus dos primeras se encuentran disponibles en el catálogo de Disney +.