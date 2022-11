La serie de Disney+ que se ve en cuatro horas y es lo mejor que vas a ver en mucho tiempo

Los fines de semana son perfectos para hacer un maratón de series. Una buena opción puede ser The Bear, una serie que sorprende por su original historia y la genial interpretación de su protagonista el actor Jeremy Allen White.

El pasado 5 de octubre se estrenó en Disney+ la primera temporada de The Bear, una serie original de la plataforma de streaming aclamada por la crítica en Estados Unidos. Allí se había estrenado hace unos meses y aquí ha tardado un poco más, pero por fin se pueden ver sus 8 episodios. La serie ya ha firmado una segunda temporada, aunque todavía no se sabe cuándo se estrenará.

La dramedia The Bear está compuesta de 8 episodios de solo 30 minutos por lo que es perfecta para un maratón de 4 horas. La serie cuenta la historia de Carmen “Carmy” Berzatto un joven chef de alta cocina, que tiene que regresar a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia después de una trágica muerte.

Volver a Chicago

El protagonista de The Bear vuelve a su ciudad natal a hacerse cargo del bar de bocadillos de su familia después de la muerte de su hermano. Carmy tendrá que lidiar con un equipo de cocineros que no están muy dispuestos a seguir sus indicaciones y el esfuerzo de sacar adelante un negocio endeudado.

Una emotiva e inteligente historia sobre la familia, la ilusión, la amistad, las dificultades que comporta sacar adelante un negocio o el miedo a fallar a los demás. The Bear es uno de los grandes en series para este año.

The Bear, que se puede ver en Disney+, es una creación de Christopher Storer (Rami, Eighth Grade), que es el productor ejecutivo con Joanna Calo (BoJack Horseman, Undone), Hiro Murai (Atlanta, Estación Once) y Nate Matteson (Estación Once, The Choe Show) de Super Frog y Josh Senior, con Tyson Bidner (Ramy) como productor y Matty Matheson como coproductor.

El reparto de The Bear

El protagonista de la serie es el actor Jeremy Allen White al que conocemos por su papel en Shameless y que sorprende por su buena interpretación de Carmy. Además, en el reparto de la serie están los trabajadores del bar de bocadillos que son interpretados por los actores Ebon Moss-Bachrach (The Dropout, Girls), Ayo Edebiri (Dickinson), Lionel Boyce (Hap and Leonard), Liza Colón-Zayas (En terapia) y Abby Elliott (Saturday Night Live).

El reparto de The Bear se completa con las apariciones especiales de actores como Oliver Platt, Joel McHale, Molly Ringwald y Jon Bernthal. Una de las mejores opciones para un maratón de series este fin de semana.