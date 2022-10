‘The Bear’, la divertida serie de comedia que estrena el 5 de octubre Disney+

Las películas y series de comedias son la mejor forma de desconectar después de un día complicado. Series divertidas como Yo nunca, Hacks, Barry, Ted Lasso o Brooklyn Nine-Nine se han convertido en algunas de las más vistas por los usuarios de las plataformas de streaming. Disney+ estrena el 5 de octubre la primera temporada de la serie original The Bear.

La serie The Bear es una creación de Christopher Storer al que conocemos por su trabajo en Rami o Eighth Grade. La serie cuenta la historia de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef de alta cocina, que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia.

Una familia complicada

La serie The Bear cuenta la historia de Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef de alta cocina, que vuelve a Chicago para hacerse cargo de la tienda de bocadillos de su familia llamada el Original Beef of Chicagoland, después de una trágica muerte. Según explica la sinopsis de Disney+: “Lejos de lo que acostumbrado, Carmy tendrá que encontrar un equilibrio entre las dificultades que supone ser propietario de un pequeño negocio, su equipo de cocineros y sus tensas relaciones familiares mientras lidia con el impacto que le ha supuesto el suicidio de su hermano”.

La serie es una original y divertida ficción en la que se tocan temas como la rutina diaria, la pérdida de control o la sensación de vivir en una urgencia todos los días. Su protagonista Carmy tiene que luchar por transformar el Original Beef of Chicagoland con un equipo de cocineros que aunque no parece que están a la altura de lo que exige el negocio, se van a convertir en una familia para él.

El reparto de The Bear

El actor Jeremy Allen White es el encargado de dar vida al joven chef de alta cocina. En el reparto de The Bear le acompañan los actores Ebon Moss-Bachrach que interpreta a Richard ‘Richie’ Jerimovich, Ayo Edebiri a Sydney Adamu, Abby Elliott a Natalie ‘Sugar’ Berzatto, Lionel Boyce a Marcus, Liza Colón-Zayas a Tina, Edwin Lee Gibson a Ebraheim y Matty Matheson a Neil Fak, entre otros.

The Bear es una de las apuestas de la plataforma de streaming Disney+ para el otoño junto con Andor, Las Kardashian, The Old Man y Candy. La serie está producida por FX Productions y ya sabemos que ha firmado una segunda temporada por lo que después de estos primeros 8 episodios podremos seguir disfrutando de las aventuras del chef Carmen y su original equipo de cocineros.