El casting definitivo para la nueva película de ‘Los 4 Fantásticos’

El Universo Cinematográfico de Marvel está en plena crisis tras varios desastres en la taquilla reciente. Sumado a esto, la crítica no acompaña la labor de la nueva Fase 5 y Jonathan Majors, quien iba a ser su villano principal, ha sido apartado del proyecto. Con ello, el equipo de Kevin Feige busca un sustituto antagonista para Kang el Conquistador y todas las miradas, apuntan hacia el Doctor Doom y la nueva película de Los 4 Fantásticos. Un reboot que se tendrá que llenar de grandes estrellas si quiere reenganchar otra vez a los fans. Pero ¿quienes son los actores que más están sonando para interpretar a los protagonistas de este poderoso grupo de superhéroes?

Reed Richards/ Mr. Fantástico (Pedro Pascal)

Hace poco recibimos uno de los principales rumores sobre el casting de la nueva película de Los 4 Fantásticos. Una elección de reparto que no podía comenzar de otra forma que con su líder, el Dr. Reed Richards. El elegido parece haber sido Pedro Pascal, quien daría por fin el salto a una superproducción cinematográfica tras ser una estrella de la pequeña pantalla, gracias a series como Juego de Tronos, The Mandalorian y The Last Of Us. Para el papel también han sonado otros nombres como Adam Driver o Matt Smith.

Sue Storm/ la mujer invisible (Vanessa Kirby)

Recién llegada de participar en Napoleón y de volver a la franquicia de Misión Imposible, Kirby es uno de los rostros de la interpretación femenina en alza en Hollywood. Una posición que la convierte en ser una de las mejores opciones para ser la mujer invisible, pareja de Reed Richards en los cómics. Otro nombre que se ha posicionado para asumir el rol recientemente ha sido Margot Robbie, pero su elevado caché, sumado a su gran relación con Warner Bros. Discovery complicaría bastante el cast.

Johnny Storm/ la Antorcha humana (Joseph Quinn)

Su personaje de Eddie Munson le ha proporcionado el reconocimiento internacional necesario para que su nombre salga a colación en la mayoría de nuevos proyectos importantes de la industria. De hecho, formará parte del reparto principal de Gladiator 2 junto a Paul Mescal, precisamente otro de los posibles nombres con los que más se ha especulado para encarnar al alocado hermano de Sus Storm.

Benjamin Grimm/ la Cosa (Ebon Moss-Bachrach)

A diferencia de sus compañeros, Moss-Bachrach lleva años participando en largometrajes reconocibles, aunque su crecimiento como intérprete se debe a series de la pequeña pantalla como Andor, The Dropout y sobre todo, The Bear.

La nueva película de Los 4 Fantásticos está programada para llegar a los cines el 30 de abril de 2025.