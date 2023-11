¿Ha encontrado Marvel a su Reed Richards? Pedro Pascal podría protagonizar ‘Los Cuatro Fantásticos’

No contento con conquistar la gran pantalla gracias a series de la talla de Juego de tronos, The Mandalorian y la reciente The Last of us, Pedro Pascal parece estar dispuesto a dar el salto definitivo al proyecto más relevante que prepara el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel): Los Cuatro Fantásticos. Concretamente en el papel que se antoja como principal, el de Reed Richards.

Son muchos los nombres que han sonado para interpretar al líder del grupo superheroico, desde Adam Driver a Jake Gyllenhaal, pasando por Matt Smith. Pero sin duda, el que había sido el centro de todos los comentarios y rumores era John Krasinski. Una idea impulsada por el propio hecho de que ya interpretó al personaje como variante multiversal y de forma bastante breve en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Lo que ha llevado a que lo de Pedro Pascal sea una auténtica sorpresa para todos.

Un comienzo difícil para el reboot de ‘Los Cuatro Fantásticos’

De no salir bien, el tercer reinicio de Los Cuatro Fantásticos podría acarrear ya una condición de franquicia maldita. La entrega que la Fox filmó en 2005 funcionó bastante bien en la taquilla, pero si las críticas no apoyaron esa historia de origen, mucho menos lo hicieron con su secuela dos años después, Los 4 fantásticos y Silver Surfer. La major lo volvió a intentar en 2005 bajo el talento de Josh Trank. El cineasta llegaba después de brillar rodando Chronicle, pero el proyecto estaba tan alejado de lo que se podía esperar de una cinta de superhéroes que el fracaso, podemos decir que fue todavía mayor.

Con estos antecedentes, la salud del UCM tampoco pasa por su mejor momento. De hecho, el equipo de Kevin Feige se plantea traer de nuevo a los Vengadores originales para solucionar batacazos en la taquilla tan fuertes como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels. Lejos de poder salvar los muebles con su presencia, lo cierto es que Pedro Pascal posee un gran magnetismo con la audiencia. Sumado a que junto a los X-Men, Los Cuatro Fantásticos representan los pocos rostros reconocibles para el mainstream del mundo de los superhéroes que la compañía todavía no ha comenzado a explotar en la gran pantalla.

Mucho antes de eso, podremos ver a Pascal en Gladiator 2. La nueva película de Los Cuatro Fantásticos está programada para llegar a los cines el próximo 30 de abril de 2025.