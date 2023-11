Una guionista de Marvel lo confirma: Jonathan Majors ya no formará parte de UCM

Que el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) no pasa por su mejor momento no es ninguna sorpresa. Las malas críticas de los últimos proyectos, sumado a fracasos económicos de la talla de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, han llevado a que la Casa de las Ideas se plantee incluso volver a traer a los Vengadores originales. El último varapalo ha sido reciente y cómo no, se espera que The Marvels vaya a ser también un producto nada rentable, ya que además partía con el handicap de tener un presupuesto de 250 millones de dólares (una de los largometrajes más caros de la marca en la gran pantalla). Sin embargo, el cambio que parece casi asegurado es la salida del actor Jonathan Majors de la nueva Fase 5, dejando a los superhéroes titulares sin el que iba a ser el nuevo Thanos.

La noticia la habría dado la guionista y escritora Joanna Robinson, quien recientemente coescribió el documental MCU: The Reign of Marvel Studios. Según cuenta Robinson, Kevin Feige y su equipo habrían dado carpetazo tanto al actor como al personaje: “Me enteré por alguien hace poco…se suponía que el guionista Jeff Loveness, que escribió Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, iba a escribir The Kang Dynasty…pero ya está confirmado. Me confirmaron que ya no trabaja para Marvel”.

Jonathan Majors: De Marvel a la polémica

El futuro del actor más allá de su salida de Marvel pinta complicado debido al escarnio público que le han supuesto varias denuncias de diferentes mujeres. El pasado 25 de marzo de 2023, Majors fue acusado y arrestado con los cargos de agresión, acoso y estrangulamiento. Según se describe el hecho, la denunciante, una mujer de 30 años “sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable”.

Disney actúo rápidamente, quitando Magazine Dreams (otra colaboración de la compañía con Majors) de su calendario de estrenos, pero pausó el tema de su continuidad en la IP de los superhéroes. Una reflexión entendible, sobre todo teniendo en cuenta que Majors y Kang iban a ser el eje sobre el que vertebrar a todas las próximas historias de la compañía.

Por otro lado, la acción más lógica sería la del recast, encontrando a otro actor que pudiese dar vida al “nuevo Kang”. Pero el hecho de que Loveness ya no esté trabajando en el guion en el que el antagonista iba a tener todo el protagonismo, nos hace pensar que Feige podría estar seguramente replanteando el futuro de la saga del Multiverso.