Paul Mescal habla de su transformación física para ‘Gladiator II’: el actor ha ganado 8 kilos de músculo

Queda ya menos de un mes para que la arena del coliseo vuelva a temblar con los pasos de la que promete ser la película más épica del año. Gladiator II es el último blockbuster de una temporada un tanto irregular para el mercado de la exhibición, la cual ha vivido fracasos brutales como Furiosa y Joker: Folie à Deux y por otra parte, fenómenos taquilleros de la talla de Del revés 2 y Deadpool vs. Lobezno. Sin embargo, a diferencia de esas reacciones polarizadas por parte del público, parece que la tardía continuación de Ridley Scott siempre partió de un escepticismo generalizado pero que poco a poco, ha ido generando un interés creciente a raíz sobre todo de su último tráiler y de las fantásticas primeras reacciones de la crítica especializada. Por ello, la promoción de la historia está alcanzando ahora su cenit, mientras el protagonista Paul Mescal explica cómo ha sido su transformación física para el papel.

Cuando el intérprete irlandés fue el elegido para protagonizar la secuela aseguró no importarle demasiado la inevitable transformación que tendría que pasar para convertirse en un soldado romano. Mescal no tenía unas malas condiciones físicas, pero un título como Gladiator II iba a hacer que sí o sí, el personaje apreciese en muchas ocasiones sin camiseta. Por lo que esculpir su torso se convirtió en una necesidad implícita a la de asumir el rol del heredero de Máximo Décimo Meridio. Una vez terminada la producción y atendiendo a los medios antes del estreno mundial en noviembre, la opinión del nominado al Oscar al respecto ha cambiado bastante, tras ganas 8 kilos de músculo para dar vida Lucio. Unas declaraciones que llegaron después de una proyección el pasado lunes en Nueva York, donde el actor se reunió con algunos compañeros de reparto como Denzel Washington, Connie Nielsen y Fred Hechinger para charlar sobre la creación de la que hace algunos años, habría sido una improbable segunda parte.

Paul Mescal reconoce su «ingenuidad»

En el Hollywood actual, no son pocas las estrellas que lo han pasado mal para lograr los cuerpos musculosos que son indispensables hoy en día para encarnar a ciertos roles protagónicos. Uno de los ejemplos anteriores a Paul Mescal fue el de Robert Pattinson y Batman. Aunque claro, para dar vida al Caballero oscuro no es necesario tener literalmente el cuerpo de un gladiador romano, por mucho que Christian Bale esculpiese su físico en exceso anteriormente en el mismo rol.

Por eso, una de las primeras cosas que hizo en esta especie de rueda de prensa con los medios fue reconocer su ingenuidad sobre lo que iba a suponer someterse a una transformación física de tal magnitud.

«Bueno, yo cometí el error primero, cuando se anunció inicialmente que iba a interpretar (este papel), hablé ingenuamente con un periodista y le dije ‘Creo que voy a interpretar al gladiador, con un físico normal’. Me di cuenta de que estaba actuando en contra de lo que realmente requiere la película», explicaba al público en la charla posterior a la proyección.

Tras ello, explicó cómo ese cambio muscular ha transformado su forma de moverse y lo extraño que resultaba en términos psicológicos sentir que su cuerpo era capaz de llegar a ese punto tan extremo: «Comienzas a sentir que tu cuerpo puede infligir daño. Cambia la forma en que te mueres y operas. Y, si eres honesto, es una forma divertida para vivir cuando sabes que se trata de una ficción».

Seguirá siendo un actor autoral

Aun con su nominación a la estatuilla por Aftersun, Paul Mescal va a ver cómo su figura se transforma en la de un actor mainstream en cuanto Gladiator II se proyecte en los cines de forma oficial. La historia es con diferencia, la superproducción más gigantesca (su presupuesto oscila sobre los 300 millones de dólares) en el que la estrella ha estado presente, si además observamos cómo su carrera se ha ido estructurando principalmente con participaciones en proyectos autorales. Pero no obstante, este último rol no va a impedir que veamos a Mescal participar en los próximos años en proyectos personales, como The History of Sound compartiendo elenco con Josh O’Connor o poniéndose a las órdenes de Chloé Zhao en la adaptación de Hamnet.

Gladiator II llegará a los cines el próximo 15 de noviembre, con un reparto que se completa con grandes figuras como Pedro Pascal (The Mandalorian) y Joseph Quinn (Stranger Things). De tener éxito, seguramente no tendremos que esperar mucho para volver al Imperio Romano, pues Scott tiene una idea que quiere llevar a cabo en una hipotética Gladiator III.