Quentin Tarantino defiende a ‘Joker 2’: «Me ha gustado muchísimo»

Un fracaso para la crítica y una hecatombe económica para la taquilla internacional. Joker 2 es con diferencia, la gran desilusión cinematográfica del 2024. Condición que se venía avisando desde las nefastas críticas obtenidas en el preestreno del Festival de Cine de Venecia y por su elevado presupuesto de 170 millones de dólares. El desplante del público ha sido tal que para minimizar daños, Warner bros ha retirado la cinta de la cartelera estadounidense, relegándola al mercado de alquiler doméstico donde el estudio espera poder salvar los muebles, incrementando los 200 millones de dólares que ha recaudado en todo el mundo. Pero dentro de toda esta vorágine negativa, la película dirigida por Todd Phillips ha encontrado a un aliado inesperado. Al cineasta Quentin Tarantino le ha encantado la propuesta musical de Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

El director de Pulp Fiction no es un gran fan del cine de superhéroes y ese precisamente, seguramente sea uno de los principales puntos por los que la continuación del taquillazo de 2019 le ha entusiasmado. Las opiniones del de Knoxville suelen ser bastante personales, reivindicando a menudo títulos que no han tenido tradicionalmente grandes acogidas. Aunque por supuesto, hasta el propio Tarantino tiene recomendaciones comerciales. No obstante, el dos veces ganador del premio de la Academia se ha destacado como un gran elogiador de desastres para de la cartelera, como en su momento fue El llanero solitario. Así, mientras el también director y guionista Paul Schrader (Taxi driver) aseguró que no pudo soportar más de 25 minutos de Joker 2, Tarantino ha presentado toda una disertación en su última entrevista defendiendo a ultranza la valentía creativa del realizador y sus dos protagonistas, explicando que en realidad el director es «el propio Joker».

A Tarantino le ha «gustado muchísimo»

En la comparativa con la cinta original, Joker 2 sale bastante mal parada. Lo primero porque fue elogiada por la prensa en Venecia, llevándose el León de Oro en su edición y después, porque terminó recaudando más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Y es posiblemente esa falta de expectativas lo que igual terminó encandilando a Tarantino, quien además seguramente no fuese de los más convencidos con la primera parte.

En la conversación, el laureado guionista señaló que incluso vio algunos ecos de su guion de Asesinos natos y que Phoenix brinda «una de las mejores actuaciones que ha visto en su vida». lo cual es mucho decir porque podemos asegurar abiertamente que Tarantino ha visto bastante, pero que bastante cine.

«Me gustó muchísimo, muchísimo», comenzaba diciendo el director en el podcast Bret Easton Ellis de World of Reel. Una entrevista donde contó al completo cómo había sido su experiencia al enfrentarse a la película que ha decepcionado a tantos fans del personaje: «Me encantó, y fui a verla esperando quedar impresionado por la realización cinematográfica. Pensé que iba a ser un ejercicio intelectual a distancia que, en última instancia, no creo que funcionase como una película, pero que apreciaría por lo que es. Y soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona del todo como película (…) Realmente me dejé llevar por ella. me gustaton mucho las secuencias musicales. Me dejé llevar por completo. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran. Me encuentro escuchando la letra de For Once in My Life de una manera que nunca antes había hecho».

Por último, Tarantino explicó cómo en Joker 2, el payaso criminal de Gotham es el propio director: «El Joker dirigió la película. Todo el concepto, incluso el hecho de que él se gaste el dinero del estudio, lo gasta como lo gastaría el Joker (…) Les está diciendo que se jodan todos ellos. Les está diciendo que se jodan los espectadores de cine. Les está diciendo que le jodan a Hollywood».

A día de hoy, todavía desconocemos si el responsable de Érase una vez en Hollywood retomará en algún momento The Movie Critic, la que iba a ser su décima y última película como director. Con el fracaso de Joker 2, parece bastante probable que Phillips pueda volver a trabajar para un gran estudio. Mientras, Phoenix tiene por delante el estreno de tres proyectos para 2025; The Island, Polaris y la última película de Ari Aster, Eddington.