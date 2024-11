Ridley Scott lamenta no haber adquirido en su momento los derechos de ‘Alien’ y ‘Blade Runner’

A diferencia de James Cameron con la saga Avatar, Ridley Scott no fue nada cuidadoso con la propiedad intelectual de su trabajo a finales de los 70 y principios de los 80. Aunque es cierto que cuando el británico filmó Alien en 1978, no podía comprender del todo el legado que más de 40 años después tendría su trabajo. Aparte de ese desconocimiento, Alien, el octavo pasajero fue su segunda película como cineasta, así que en la creación de su contrato, seguramente la 20th Century Fox no tendría un gran interés en otorgarle ciertos créditos creativos sobre el material. Pero sobre todo, lo que el legendario realizador lamenta es no haber reclamado su porcentaje de la licencia cuando resucitaron la saga en 2012 con la precuela Prometheus.

Alien: Romulus se ha estrenado este año entre vítores y aplausos y, aunque ha sido producida por Ridley Scott, en realidad su posición en los despachos únicamente tiene que ver con el respeto que desde Disney se le profesa, porque la casa del ratón podría perfectamente continuar la franquicia sin la presencia del director. Finalmente, el uruguayo Fede Álvarez fue quien obtuvo el beneplácito de Scott y ahora esta secuela ubicada cronológicamente entre la cinta original y Aliens ha conseguido recaudar 350 millones de dólares en todo el mundo. Por ello, años después el autor lamenta que su sello Scott Free no hubiese luchado en el momento de su regreso a la saga por obtener una parte financiera en la IP que ahora manejan personas que en realidad, poco tienen que ver con la creación del xenomorfo y de su claustrofóbico universo espacial. Lo mismo que ocurre con la adaptación de Phillip K. Dick protagonizada por Harrison Ford, con lo que en su última entrevista el director se ha desquitado bien a gusto con ese fallo dentro de su equipo, por no haber podido recuperar parte de la retribución de su trabajo.

No tiene los derechos de sus películas

Actualmente, Ridley Scott se encuentra en la promoción de Gladiator II. Una secuela que poco a poco, se ha ido ganando el interés general del público a través de un último tráiler fantástico y de unas primeras grandes impresiones por parte de la prensa especializada estadounidense que ya la ha podido disfrutar. Pero la continuación va mucho más allá de ser una cinta normal para la carrera del cineasta, pues el regreso a la arena del coliseo podría suponer la reconciliación de Scott con una taquilla que no acudió en masa al cine ante sus últimas películas.

Quizás por eso y por la falta de créditos financieros sobre sus dos obras más importantes, el creador de 86 años no tenga el poder en los despachos de algunos de sus amigos directores contemporáneos.

«Debería haberlos encerrado, como hizo (Steven) Spielberg con Jurassic Park y todo lo que hace, y como ha hecho James Cameron con lo que tiene», comenzaba contándole al medio THR. Aparte de lamentarse por no haber rescatado esa IP para sus oficinas con el título que buscaba darle origen a la criatura que diseñó H.G. Giger: «Resucité la franquicia muerta de Alien con Prometheus y Alien: Covenant, y deberíamos habernos unido a la propiedad en ese momento, y no lo hicimos porque alguien fue descuidado».

De forma completamente similar, Blade Runner fue la tercera película de Scott y a pesar del éxito de Alien, tampoco obtuvo sus derechos para futuras películas de la franquicia. «Soy autor de dos franquicias. La mayoría de los directores de Hollywood de mi nivel no dejan pasar ese tipo de cosas. Pero hice Alien como mi segunda película, así que no tuve muchas opciones. Y Blade Runner fue mi tercera película. Así que no tuve otra opción porque tuve socios muy duros».

Ridley Scott sigue trabajando con Fox

En otra charla con THR, Ridley Scott habló de uno de esos socios y añadió que en general, Fox lo ha hecho bien con él y que sigue disfrutando de trabajar con ellos, aunque Scott Free Productions no tiene un acuerdo general con ningún estudio, ha tenido un acuerdo de primera opción con Fox durante décadas.

«Creo que he hecho 13 películas para Fox, que puede ser la mayor cantidad que un director haya hecho para un estudio», terminaba de explicar el cineasta.

El próximo 15 de noviembre, Gladiator II llegará a los cines. Si consigue ser un éxito para la taquilla, Scott ya tiene una idea para una tercera parte.