Martin Scorsese compara la América actual con una de sus películas más infravaloradas

Hace algunos días Martin Scorsese tuvo que salir a la palestra para desmentir los rumores que hablaban de su inminente retiro profesional. Sin embargo y, a pesar de sus 81 años, el director tan sólo está realizando un impasse para descansar antes de ponerse manos a la obra con su cinta biográfica sobre Jesús y The Wager. Scorsese ha sido noticia también recientemente en nuestras fronteras gracias a la promoción de Escape, el largometraje español dirigido por Rodrigo Cortés que el responsable de Uno de los nuestros se ha encargado de producir. Ahora, al igual que Francis Ford Coppola hace algunas semanas, el autor norteamericano se ha pronunciado en su preocupación por las futuras elecciones de su país, comparando el futuro de la nación con una de las cintas menos alabadas de su filmografía.

El firmante de la fallida Megalópolis explicó durante la promoción de la misma que sentía una preocupación enorme por el punto de inflexión político en el que iba a encontrarse Estados Unidos en poco tiempo, apuntando a que sus trabajos solían ser proféticos y que no le extrañaría ver dentro de poco a «un emperador» en la Casa Blanca. El mundo del cine y de Hollywood en particular no ha sido ajeno al paso de Donald Trump por la escena política. Este año se estrenó la fantástica Civil War, la cual retrataba un conflicto militar interno en el país por culpa de un presidente déspota y en un par de semanas tendremos el estreno en cines de The Apprentice, el biopic de Ali Abbasi con Sebastian Stan que narra el origen de la ambición de poder de Trump en los 70. Así que podemos decir que sí, la meca del cine está muy pendiente de la futura persona que se sentará en la silla del despacho oval. Hasta el punto en el que el ganador del Oscar por Infiltrados ha comparado el tremendista augurio de que la democracia podría terminar, instalándose una violencia parecida a la de la película Gangs of New York.

La reflexión actual y violenta de Scorsese

Scorsese dio su polémica opinión sobre las futuras elecciones presidenciales de Estados Unidos, mientras recogía en Turín el premio Stella della Mole en el prestigioso museo del Cine de la ciudad italiana. Allí aprovechando el agradecimiento, expresó su preocupación comparando su visión actual con la de precisamente, el director italiano Federico Fellini.

«Nunca pensé que viviría en un momento como este. Me recuerda a Federico Fellini, quien, durante el rodaje de Satiricón, dijo mientras caminaba por Roma ‘Me siento como si estuviera de nuevo en la antigua Roma’. Ahora me siento como si estuviéramos de nuevo en el mundo de Gangs of New York, una película sobre enfrentamientos violentos entre grupos étnicos inmigrantes que luchan por el control de Nueva York y, metafóricamente, de Estados unidos», le contaba a los medios mientras le entregaban la consideración en suelo italiano.

‘Gangs of New York’: la América violenta

Scorsese continuaba en su reflexión recordando el rodaje de la primera película en la que tuvo a sus órdenes a Leonardo DiCaprio: «Cuando filmamos Gangs of New York en Cinecittà, retratamos una América violenta y sangrienta del siglo XIX, con un personaje brutal: Bill el Carnicero, interpretado por Daniel Day-Lewis. Gente como él está apareciendo de nuevo. No sabemos qué va a pasar en unas semanas. La democracia podría continuar, o este experimento podría terminar», le señalaba el cineasta a la prensa en la conferencia celebrada hace una semana.

Bill el Carnicero, también conocido con el nombre de William Poole, fue un líder de una banda de la vida real en la ciudad de Nueva York a mediados del siglo XIX, el cual abogó por la violencia contra los inmigrantes y promovió opiniones anticatólicas en el país en los años previos a la Guerra Civil. Bajo ese contexto, la gran manzana comenzó a albergar cada vez más oleadas de inmigrantes irlandeses a los que inmigrantes como el Carnicero perseguían.

Estrenada en 2002, Gangs of New York fue elogiada por la crítica y obtuvo hasta 10 nominaciones a los Oscar. Como bien tiene acostumbrada la Academia a los fans del director, el desplante fue mayúsculo y la cinta no obtuvo ninguna estatuilla en la ceremonia. El público en general la clasifica en un cajón de obras menores de Scorsese y no obstante, con el tiempo se ha ido colocando en el campo de obras de culto, sobre todo gracias a la gran interpretación de Daniel Day-Lewis. El año de El señor de los anillos: Las dos torres, Las horas, El pianista y Gangs of New York, el Oscar a la Mejor película fue a parar a Chicago. En fin, el chiste se cuenta solo.