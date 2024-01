Martin Scorsese confirma que el guion de su película sobre la figura de Jesús ya está terminado

Todavía no conocemos la lista definitiva con las nominaciones a los Oscar 2024, pero a sus 81 años, Martin Scorsese ya tiene preparado el guion de su nueva película. Una historia sobre la fe que nació de su encuentro con el Papa Francisco. De momento, llevará el título provisional de Una vida de Jesús. Un proyecto que se suma The Wager, la segunda adaptación que el cineasta realizará de la obra de David Grann tras Los asesinos de la luna.

Según cuentan diversas fuentes, Scorsese planea rodarla a finales de este año. El ganador del Oscar por Infiltrados ha coescrito el libreto junto al cineasta Kent Jones y por lo que sabemos, tendrá una duración aproximada de 80 minutos, trasladando el material homónimo del novelista Shusaku Endo, un autor que el neoyorquino ya llevó al cine con la filmación de Silencio. Con el rodaje previsto para noviembre/diciembre del presente 2024, queda saber dónde se situará exactamente la producción de The Wager, la cual volverá a estar protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Separar la figura de la cristiandad del aspecto negativo eclesiástico

“Estoy tratando de encontrar una nueva manera de hacerlo más accesible y eliminar la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”, le contaba Scorsese a los Angeles Times. Así, según informó el medio, Una vida de Jesús se desarrollará principalmente en la actualidad, “centrándose en las enseñanzas fundamentales de Jesús de una manera que explore los principios pero no haga proselitismo”. La información proporcionada por el periódico norteamericano explica que el realizador no quiere centrase en un época predeterminada, pues su percepción precisa de la necesidad de que este sea un largometraje que luzca “atemporal”.

El cometido es lo suficientemente complejo, como para suponer un reto incluso para Scorsese, quien quizás, nunca se había acercado de una forma tan extraña y casi metafísica a su legado religioso.

La fe en el cine de Martin Scorsese

En la entrevista, el director siguió reflexionando sobre ese hilo conductor que tantas veces ha explorado en su filmografía: “Traté de encontrar con Kundún y La última tentación de Cristo, incluso con Gangs of New York, hasta cierto punto, caminos hacia la redención y la condición humana y cómo lidiamos con las cosas negativas que hay dentro de nosotros (…) Creo que realmente es un miedo a una sociedad y una cultura corruptas debido a su falta de fundamente en la moral y la espiritualidad. No religión. Espiritualidad”.

Scorsese continuó apuntando a que estas cintas le ayudaban a encontrar su propio camino, usando el término “religioso”, aunque el realizador explicó que odia utilizar esas terminología pues se suele “confundir a la gente”.

Scorsese y el Papa Francisco: Un encuentro inspirador

Martin Scorsese se reunió hace poco con el Papa Francisco. El encuentro con el sumo sacerdote llevó directamente a que el cineasta no pudiese callarse el hecho de la petición que el líder de la Iglesia Católica le confirió.“He respondido al llamamiento del Papa a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo un guion para una película sobre Jesús”, contaba a la salida de aquella reunión.

El reto con el pretende afrontar la complejidad de su nuevo filme, reside completamente en cómo abordar la palabra religión, la cual tiene en la actualidad muchos componentes peyorativos. Es una palabra que “ha fracasado en muchos sentidos”, le explicaba al periódico estadounidense: “Eso no significa necesariamente que el impulso inicial fuera equivocado. Regresemos. Pensemos en ello. Puedes rechazarlo. Pero podría marcar una diferencia en cómo vives tu vida, incluso al rechazarla. No lo descartes de improviso. Eso es todo lo que estoy hablando. Y lo digo como una persona que cumplirá 81 años en un par de días”.

Su dirección en ‘The Wager’ está en el aire

A pesar de que en un principio iba a ser su siguiente historia tras Los asesinos de la luna, las huelgas del Sindicato de actores y guionistas sumada a una producción “difícil”, The Wager podría no contar finalmente con Scorsese tras las cámaras o incluso, hacerle compartir créditos con otro compañero de profesión.

“Comenzaremos a trabajar con los escritores y veremos si lo plasmamos en la página. Y tal vez sea algo que podría codirigir, por así decirlo. Será difícil. Pero ahora hay maneras, con ciertas cosas técnicas que podríamos hacer, de hacerlo soportable. Dependiendo de cómo preparemos el guion”. Para The Wager, DiCaprio ejercerá de productor ejecutivo además de miembro del reparto, pero todavía no se le ha agenciado un rol concreto.