Francis Ford Coppola cree que Estados Unidos va a tener un emperador: «Mis películas son proféticas»

En pocos días llegará a los cines Megalópolis, la esperada última película de Francis Ford Coppola. Un filme que desde su concepción lleva profetizándose como un desastre (casi desde el inicio del rodaje) y que finalmente, en su preestreno en Cannes terminó de firmar su sentencia de muerte en el futuro del box office: la crítica la destrozó de forma unánime. Y es que con la autofinanciación del abultado presupuesto que maneja la cinta, es de esperar un fracaso comercial inminente para esta epopeya romana situada en Nueva York. Buen sabedor de esto y con el objetivo de hacer todo el ruido posible, en la actual promoción, Coppola ha soltado varios titulares. Entre ellos, que Megalópolis tendrá un punto de verdad en el futuro y que Estados Unidos terminará con un emperador dominando el país.

Mientras se dedica a dar los últimos coletazos de su gira presentando su obra, Coppola se unió a una charla con Denis Lim (responsable del Festival de Cine de Nueva York), Spike Lee y el actor Robert De Niro, para una sesión de preguntas y respuestas transmitidas de forma online desde el AMC Lincoln Square de Nueva York. Una conversación que llegaría a más de 65 cines IMAX del país, antes de la propia proyección de Megalópolis en el certamen de la gran manzana. El evento con el trío de artistas como foco y la implicación de los espectadores auspicio al director de El Padrino a profundizar en la reflexión que hace su historia sobre la caída de Roma y en cómo cree que Estados Unidos se dirige hacia una única dirección. Pues su cine habitualmente, mira al futuro y en más de una ocasión se ha adelantado a los acontecimientos venideros de la actualidad.

El cine profético de Coppola

No es la primera vez en que el cineasta italoamericano critica con su cine algún aspecto de la sociedad norteamericana, aunque nunca al nivel de otros narradores cinematográficos como Oliver Stone. Sin embargo, Coppola ya puso de manifiesto los horrores de la guerra de Vietnam con Apocalypse Now y en cierta medida, satirizó la idea del sueño americano con la trilogía protagonizada por Michael Corleone. Por eso, no es de extrañar que en Megalópolis, el seis veces ganador del premio de la Academia haya reflejado en su trama aspectos tan actuales como las fake news, el lenguaje totalitario o la radicalización de las posturas políticas.

Pero en la reciente charla retransmitida, el director quiso ir un poco más allá con otra predicción que refleja la actualidad norteamericana y que está intrínsecamente relacionada con las elecciones presidenciales.

«Mis películas son un poco proféticas, se relacionan con el futuro», comenzaba diciendo Coppola. Inmediatamente después, hizo una retrospectiva de su obra para lanzar su augurio más polémico y radical: «La gente me preguntó ‘¿Por qué estás haciendo una película sobre escuchas telefónicas?’ cuando se estrenó La conversación. Y luego, poco después, aparecieron las cintas del Watergate. Y (ahora) la gente siempre me decía ‘¿Por qué quieres hacer una película sobre Estados Unidos como Roma?’. Hoy Estados Unidos es Roma y estamos a punto de pasar por la misma experiencia, las mismas razones por las que Roma perdió su República y terminó con un emperador».

Tras el alegato, el cineasta sentenció asegurando que Megalópolis era muy profética y que esto sucederá en unos meses. De hecho, en la historia hay un personaje interpretado por Shia LaBeouf que utiliza el enfurecimiento de la gente en su beneficio y al mismo tiempo, se puede leer en una gorra un mensaje que dice «Make New Rome Great Again», referenciando el claim de campaña utilizado por Donald Trump.

‘Megalópolis’: sinopsis, reparto y estreno

La sinopsis oficial de Megalópolis se describe como una fábula épica romana que está ambientada en una América moderna. Bajo este contexto, existe un conflicto entre el artista arquitecto César Catalina y su visión utópica e idealista de una nueva ciudad y el alcalde Franklyn Cicero, que quiere seguir con el statu quo de Nueva Roma. Entre ambos Julia, la hija de Cicero, deberá dividir su lealtad y descubrir lo que realmente piensa que la humanidad merece.

Además de Driver y LaBeouf, Coppola se ha rodeado de grandes y reconocidos intérpretes para su regreso. Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Nathalie Emmanuel (Juego de Tronos), Aubrey Plaza (Agatha, ¿Quién si no?), Jon Voight (Cowboy de Medianoche), Laurence Fishburne (Matrix), Talia Shire (Rocky), Jason Schwartzman (El Gran Hotel Budapest) y Dustin Hoffman (Rain Man).

Megalópolis llegará a los cines el próximo 27 de septiembre y según Coppola, no será su última película.