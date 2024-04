Martin Scorsese podría dirigir el biopic de Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio

A sus 81 años, el cineasta Martin Scorsese sigue un ritmo envidiable de trabajo. El pasado 2023 estrenó Los asesinos de la luna y por lo que sabemos, tiene entre ceja y ceja adaptar una película sobre la vida de Jesús. No obstante, al ganador del Oscar como todo gran director, le llueven los proyectos y ahora, podría estar en serias conversaciones para dirigir el biopic de otro Dios en la tierra, en este caso en el terreno de la música. Hablamos cómo no de Frank Sinatra y por supuesto, si tenemos al responsable de Uno de los nuestros y Gangs of New York a los mandos, los cinéfilos más avispados ya pueden imaginarse quién es el primer nombre que ha sonado para interpretar al cantante. Efectivamente, Leonardo DiCaprio sería el encargado de asumir la figura de la estrella, ampliando el registro del actor hacia una habilidad musical a la que no nos tiene nada acostumbrados.

Los principales rumores matizan que Tina Sinatra, quien controla los derechos de autoría y el patrimonio de su padre, todavía no ha aprobado ninguna adaptación cinematográfica. Pero en teoría, el bueno de Marty ya habría tanteado al oscarizado intérprete y querría a Jennifer Lawrence en el papel de Ava Gardner. Esta fue la segunda esposa de Frank Sinatra después de Nancy Barbato. Lawrence, a diferencia de DiCaprio, jamás ha trabajado a las órdenes de Scorsese, mientras que el hipotético protagonista de esta historia biográfica ya ha sido dirigido por el realizador en seis ocasiones. Por su parte, de realizarse este proyecto, marcaría la segunda colaboración entre DiCaprio y Lawrence tras No mires arriba.

Frank Sinatra: leyenda de la música y el cine

Desde luego si hay una vida que merezca la pena llevar a la gran pantalla esa es la de Frank Sinatra. El músico es uno de los pocos artistas que ostenta hasta tres estrellas en el paseo de la Fama de Hollywood, siendo uno de los mejores intérpretes de la historia y gozando de un oido absoluto al alcance de unos pocos elegidos, como Michael Jackson, Mozart o Freddie Mercury. A lo largo de su leyenda musical, Sinatra grabó más de 1300 canciones y cosechó diez premios Grammy.

Además su oficio, uno de los aspectos más polémicos de su vida privada y que van muy acorde con el imaginario de Scorsese es su relación con la mafia. Este no fue un tema baladí en su vida, ya que llegó a tener que declarar al respecto en una comisión de la Cámara de Representantes. Sin embargo, nunca se le pudo relacionar con ninguna actividad delictiva ya que su amistad con algunos miembros se debía principalmente a que estos por la época, dominaban las grandes salas de conciertos. A pesar de esa conexión para nada criminal, la leyenda sobre sus conexiones con el crimen organizado llevan a datos tan morbosos, como que el propio FBI todavía conserva un expediente sobre Sinatra de más de 2.000 páginas.

No contento con ser el mejor en lo suyo delante de un micrófono, el de Nueva Jersey participó en más de 50 películas, consiguiendo dos nominaciones a la estatuilla dorada y alzándose con el propio Oscar al Mejor actor de reparto por De aquí a la eternidad. A nivel dramático, su relación con Gardner es sin duda la más interesante a nivel dramático, ya que eran dos caracteres fuertes e inmensamente populares, Idas y venidas que desembocaban siempre en celos, peleas violentas, borracheras y varios intentos de suicidio por parte de Sinatra. De ser interpretados por los dos ganadores del Oscar, podríamos tener en el horizonte uno de los grandes duetos interpretativos de la historia reciente del cine.

Primero la película de Jesús

La información sobre el biopic de Frank Sinatra la ha dado Variety, el mismo día en el que se rumorea que Andrew Garfield y Miles Teller podrían formar parte de la cinta sobre Jesús que el director le prometió al Papa Francisco. Un trabajo de 80 minutos de duración que según el director, se «centrará en las enseñanzas fundamentales de Jesús de una manera que explore los principios pero no haga proselitismo». Scorsese le contó a Los Angeles Times que estaba tratando de encontrar una forma de hacer el material mas accesible, eliminando la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada en las últimas décadas.

También queda pendiente otra cinta original del cineasta con DiCaprio llamada The Wager, para la plataforma de Apple TV +.