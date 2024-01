Martin Scorsese tiene muy clara su admiración por Leonardo DiCaprio: «Es uno de los mejores actores de la historia»

La relevancia de ciertos actores no se pueden comprender sin la figura de los directores de cine que los han acompañado durante su carrera. Un recorrido que también sucede a la inversa. Cada uno de ellos tiene ese rostro que habitualmente, aparece en sus proyectos y que, a través de los años, ha construido una estrecha relación en forma de filmografía. Tenemos el caso de Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, Bill Murray y Wes Anderson o la reciente asociación entre Willem Dafoe y Robert Eggers. Pero sin duda, el ejemplo perfecto es el de Martin Scorsese, quien ha pasado de tener un idilio de vida con Robert De Niro a ver en Leonardo DiCaprio como un intérprete referencia para dar vida a sus narraciones. Un punto que le ha llevado a elogiar al ganador del Oscar, diciendo que es “uno de los mejores actores de la historia”.

Scorsese y DiCaprio llevan juntos casi un cuarto de siglo, desde que Gangs of New York llegase a las salas en 2002. Los asesinos de la luna es su sexto largometraje juntos y a pesar de que tenga muy pocas opciones de ser premiado en la categoría de Mejor Actor en los Oscar, la historia real tras los crímenes de Osage se ha posicionado como una de sus mejores colaboraciones para la crítica. Una consideración que se materializó en la gala del National Board of Review, donde Lily Gladstone ganó el premio a Mejor Actriz por su interpretación de Mollie Burkhart, mientras que Scorsese se llevó el de Mejor Película y Mejor Director.

En la ceremonia, IndieWire recoge los elogios del director de Uno de los nuestros con su pupilo, quien no pudo estar en la ceremonia debido a su futuro proyecto junto al cineasta Paul Thomas Anderson:

“No pudo venir aquí esta noche por una muy buena razón…Está justo en el centro haciendo los preparativos para la nueva película de Paul Thomas Anderson. Originalmente, Bob De Niro me habló de Leo DiCaprio cuando trabajó con él en Vida de este chico. Él me dijo ‘Algún día tendrás que trabajar con este niño’. Y en ese momento, De Niro nunca me recomendó a nadie. Entonces en 23 años, hicimos seis películas juntos…Tengo fe en él. Sé que puedo depende de él. Su inmersión en el proceso de la persona que intenta jugar dentro de la historia es total. Su valentía es algo que me ha dado vida cuando hago una película”.

‘The Wager’: Su asociación continuará con una nueva película

Los asesinos de la luna se estrenó a finales del pasado 2023, pero Scorsese y DiCaprio ya tienen en mente su próxima película: The Wager. Una nueva adaptación de otro libro de David Grann titulado The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder.

La sinopsis nos situará en 1740, con una historia de supervivencia y presunto heroísmo que desembocó en un juicio para esclarecer qué le sucedió al barco homónimo del relato real, tras naufragar durante seis meses en la costa de Chile. Además de The Wager, actor y director tienen pendiente el biopic de Roosevelt. La historia del presidente de los Estados Unidos que más se preocupó por la conservación de la naturaleza y los ecosistemas del país. Una parte de su carácter que lo vincula fuertemente con el activismo ecológico del propio DiCaprio.

Leo y Paul Thomas Anderson: Una esperada asociación

Antes de que se anunciase la noticia de su colaboración la semana pasada, al otro lado del charco se especuló con que el nuevo proyecto de DiCaprio fuese The Movie Critic, la última cinta que dirigirá Quentin Tarantino. Ahora sabemos que protagonizará la nueva propuesta de Paul Thomas Anderson, uno de los cineastas norteamericanos más elogiados de este siglo.

Director de Boogie Nights, Magnolia o Pozos de ambición, será la primera vez que el protagonista de El renacido y Anderson trabajen juntos. Un proyecto del que no se sabe prácticamente nada, pero que ya, por el simple hecho de la propia colaboración, es uno de los rodajes más esperados de este 2024.

Todavía le queda para alcanzar a De Niro

The Wager será la séptima colaboración entre Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio, pero al actor todavía le queda un largo recorrido para alcanzar el numero de colaboraciones del realizador italoamericano con el actor El cazador. “Marty” y “Bob” han compartido proyectos en diez ocasiones, una cifra a la que difícilmente pueda llegar DiCaprio, ya que Scorsese tiene 81 años y en más de una ocasión ha comentado que no le queda mucho para retirarse.

¿Obtendrá Leonardo DiCaprio su séptima nominación al Oscar por su personaje de Ernest Burkhart en Los asesinos de la luna?