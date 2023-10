¿Quién es Lily Gladstone? La auténtica estrella de ‘Killers of the Flower Moon’

Este fin de semana se ha estrenado Killers of the Flower Moon, una película que tiene como principal reclamo el ser un largometraje filmado por el gran cineasta Martin Scorsese, pero también por dos miembros de su reparto; Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Tres pilares inmortales de la industria que sin embargo, quedan eclipsados en cierta media por la presencia de Lily Gladstone, quien interpreta a Mollie Burkhart, La pareja de Ernest Burkhart, el personaje de DiCaprio en la ficción. Pero ¿dónde hemos visto antes a Gladstone?

Esta intérprete estadounidense debutó en 2013 con Winter in the Blood, pero no fue hasta First Cow que comenzó a tener cierto reconocimiento en la industria, pero ahora repasaremos primero un poco algunos de sus datos de origen:

¿Quién es Lily Gladstone?

En Killers of the Flower Moon, titulada en España Los asesinos de la luna, Lily Gladstone es una miembro de la nación de Osage, tribu indígena del estado de Oklahoma que se vuelve de la noche a la mañana un clan acaudalado tras unos yacimientos de petróleo, lo que les lleva a ser perseguidos con crímenes, extorsiones y asesinatos por parte de la comunidad de ciudadanos, liderada por el rol de De Niro, que es a su vez, es tío del propio Ernest Burkhart. Gladstone no es originaria de la tribu, pero sigue tiene raíces indígenas Sikkikaitsitapi y Nez percés por parte de su padre. De hecho, creció en una reserva de Montana, donde vivió hasta los diez años.

Se mudó con sus padres de la reserva, pero siguió ligada a Montana, donde se graduó en Bellas Artes y Teatro en 2008, con una especialización muy ligada a su origen: estudios nativos americanos. Más tarde comenzaría con sus primeros papeles secundarios en títulos como Certain Women: Vidas de mujer, al lado de actrices como Laura Dern, Michelle Williams o Kristen Stewart. Pero ahora, después de este rol, su estatus en la industria va a dar un giro de 180 grados.

Una carrera que cambiará después de este papel

Según le contó a Vulture, la intérprete estuvo a punto de rechazar el papel que le ofreció Scorsese, ya que el filme representa una parte muy dolorosa para los Osage, sin saber si podría respaldar la historia con su papel, pero después del esfuerzo del cineasta en implicar a la comunidad, Gladstone lo tuvo claro: “Estaba claro que no me iban a dar simplemente espacio para colaborar. Se esperaba que yo aportara mucho. Eso es ser equitativo de verdad: no sólo abrir la puerta. Se trata de sentarte a su lado en la mesa”.

Gladstone recibió una gran ovación tras la proyección de la película en el Festival de Cine de Cannes y todos los medios, apuntan a que será una de las grandes favoritas de cara a las nominaciones de los Oscar del 2024.