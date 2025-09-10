Tráiler de ‘Nouvelle Vague’: la carta de amor de Richard Linklater al cine francés

El realizador Richard Linklater lleva un 2025 muy complaciente con los asistentes de los principales festivales de cine. Entre otras cosas, porque en su recorrido fílmico del año, ya ha presentado dos esperados largometrajes que todavía no han terminado proyectándose en el patio de butacas. Una de ellas es Blue Moon, con su inseparable Ethan Hawke dando vida al letrista Lorenz Hart. La otra es Nouvelle Vague, su gran apuesta académica con la que planea entrar en la conversación de los próximos premios Oscar. Distribuida por Netflix, ahora esta carta de amor al cine y homenaje al movimiento artístico homónimo sucedido en Francia en los 60, tiene un nuevo adelanto promocional. ¿El resultado? Un filme indispensable y de obligado visionado para cualquier cinéfilo.

A diferencia de Blue Moon, Nouvelle Vague funciona como un retrato en blanco y negro luminoso de pura metaficción, centrada en el caótico proceso de rodaje de Al final de la escapada en 1959 y en la carismática presencia de su icónico director, Jean-Luc Godard. Filmada íntegramente en París con un equipo galo y rodada por el cineasta norteamericano en francés, el reciente tráiler compartido por la «gran N roja» se siente como un tributo a la creación y al inicio de una vanguardia que rompería de lleno con los axiomas del cine tradicional. Siendo una aproximación al set de la mítica cinta, Nouvelle Vague nos presenta Guillaume Marbeck interpretando al propio Godard y a Aubry Dullin y Zoey Deutch encarnando a las dos legendarias estrellas de la película; Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg.

Tras su aplaudido debut en el pasado Festival de Cine de Cannes, Nouvelle Vague tuvo su paso por el Festival de cine de Telluride, donde la actriz protagonista expresó los paralelismos entre la autoría de Godard y el manejo tras la cámara de Linklater. A pesar de que el narrador parisino suele ser francamente inclasificable:

«Son dos artistas que han mantenido su integridad artística (…) hacen lo que quieren hacer y hacen películas que quieren hacer, no lo que otros quieren ver», expresaba Deutsch.

Tráiler de ‘Nouvelle Vague’

En el adelanto compartido por el terminal de streaming, podemos apreciar la artesanía y los métodos de rodaje «low cost» de los impulsores del movimiento, a través de cámaras sentados en sillas de ruedas para seguir a los actores o el uso de los mismos coches para esto.

Everyone loves the new wave. From Academy Award nominee Richard Linklater, NOUVELLE VAGUE stars Zoey Deutch, Guillaume Marbeck, and Aubry Dullin. In select theaters October 31 and on Netflix November 14 in the US. pic.twitter.com/exSRlwmzdt — Netflix (@netflix) September 9, 2025

La crítica en el certamen de la croisette fue mayormente positiva con la radiografía cinéfila de Linklater, aunque también señaló cierta complacencia de un director que realmente, sólo busca la celebración y disfrute del movimiento, sin entrar en ninguna reflexión política de la misma. En definitiva, un placer para los amantes del séptimo arte y en general para todos aquellos que quieran introducirse a raíz de ella, dentro del complejo universo audiovisual que crearon Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol y compañía.

Fecha de estreno

Nouvelle Vague tendrá un recorrido singular por las salas. Primero se estrenará en Francia, el próximo 8 de octubre. Después, el día 31 del mismo mes aterrizará en Estados Unidos. En el territorio Norteamericano, Netflix la añadirá en su catálogo el 14 de noviembre.

Sin embargo, en España tendremos que esperar al 9 de enero de 2026 para poder disfrutarla en la cartelera. Más tarde, sin todavía una fecha de estreno cerrada, el abanico de contenidos del streaming la acogerá en las siguientes semanas.