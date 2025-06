Tráiler de ‘Black Phone 2’: Ethan Hawke resucita como un temible asesino sobrenatural

Fue una de las mejores películas de terror del 2021 y ahora, por fin tenemos un primer vistazo a su secuela. The Black Phone 2 promete regresa de la mano de un Ethan Hawke «resucitado» que al igual que su predecesora, promete volver a ponernos la piel de gallina. La cinta original recaudó unos 161 millones de dólares a partir de un presupuesto de 18 millones, convirtiéndose en un éxito internacional y, de alguna forma, actuando como una producción premonitoria en el auge de un género tan variado como consolidado ya en nuestras salas. Si a esto le sumamos la vuelta del director Scott Derrickson, los fans de lo esotérico y de los sustos están de enhorabuena, ya que tras el verano el seguimiento de esta historia producida por Blumhouse y Universal Pictures aterrizará de nuevo en el patio de butacas. Ahora, el estudio ha publicado el primer tráiler y tras su visionado tenemos algo bastante claro: «Muerto es sólo una palabra».

Coescrita por Derrickson junto al guionista C. Robert Cargill, la primera cinta se basó en un cuento de Joe Hill, el hijo de Stephen King. La historia-disponible en Netflix-se centraba en un niño (Mason Thames) que era secuestrado por El Raptor, un hombre tenebroso que secuestraba niños y los encerraba en su sótano. Sin embargo, el protagonista lograba escapar con la ayuda de un teléfono negro embrujado que lo conectaba con los fantasmas de anteriores críos secuestrados. Un poco más mayor, Thames vuelve para la secuela junto con sus coprotagonistas originales, Madeleine McGraw, Jeremy Davies y Miguel Mora, los cuales deberán colaborar si quieren derrotar a esta nueva forma del villano, quien desde otro plano astral intentará completar el sangriento objetivo de terminar con la vida del joven protagonista. El estreno de la película estaba originalmente programado para el 27 de junio de este 2025, sin embargo el calendario de la major retrasó su proyección en cines al 24 de octubre.

Tráiler de ‘Black Phone 2’

La llegada de una Black Phone 2 no fue una sorpresa nacida únicamente de su gran desempeño en el box office internacional. Pues Derrickson ya había mencionado en varias entrevistas que tras el estreno de la primera entrega, el autor original del relato ya argumentaba la idea de expandir el universo incluso, más allá de una simple secuela. El esperado largometraje llegará en el calendario de estrenos de un mes repleto de grandes películas. Desde la The Smashing Machine de Ben Safdie y Dwayne Johnson (3 de octubre) a la TRON: Ares de Jared Leto (10 de octubre). Eso sí, la gran rival dentro de su género será Together (31 d eoctubre), un body horror de ciencia ficción que firma el estudio independiente, Neon.

A juzgar por su cartel promocional y su adelanto, Black Phone 2 estará contextualizada en un duro invierno con fuertes nevadas. En el apartado ejecutivo, Jason Blum produce para Blumhouse, manteniendo tanto a Derrickson como a Cargill también como productores. A pesar de ser una continuación, el realizador explicó hace algunos días que la segunda parte tendrá un giro inesperado frente a la premisa del primer filme.

«La primera película era de fantasmas, pero todos los fantasmas eran víctimas, lo cual es típico en una historia de fantasmas. Pero en esta, el fantasma es un villano», le contaba Derrickson a THR. Del mismo modo, el autor contó que la trama ha cambiado un poco debido al crecimiento del protagonista, quien ya no es un chico de 13 años: «Una película de terror sobre la transición a la adultez en secundaria es diferente a una película de terror sobre la transición a la adultez en preparatoria (acceso a la universidad). Por eso, la intensidad aumenta».

Sea como fuere, el material promocional anticipa una Black Phone 2 repleta de sustos y sobresaltos por parte de un asesino que cuenta con la ventaja de poseer los mismos poderes sobrenaturales de los que se sirvió el protagonista en la primera parte para sobrevivir. El Raptor va a perseguir su venganza y parece evidente que no va a parar hasta conseguirlo.

La sinopsis oficial

La sinopsis oficial que Universal Pictures comparte en su página web es la siguiente: «Finn, que ya ha cumplido 17 años, sigue luchando para adaptarse a la vida después de su cautiverio. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Una vez allí descubrirá el inesperado y devastador vínculo entre el Raptor y la historia de su familia. Los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muere y que ahora tiene una relevancia mucho más importante de lo que podían imaginar».