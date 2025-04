Lleva 2 meses siendo la película más vista en el mundo: ciencia ficción y mucha tensión

La viralidad es por definición, un fenómeno de difusión de contenido especialmente rápido que se establece sobre todo a través de internet. Pero esto por otra parte supone un arma de doble filo en el streaming, pues dichas ficciones se vuelven notorias muy deprisa y del mismo modo, tras pocas semanas desaparecen de nuestras vidas. El consumo audiovisual actual es casi una moda. Una tendencia en la que la continua actualización de contenidos rara vez ha vuelto a crear algo trascendente dentro de las plataformas de vídeo bajo demanda. Aunque claro, toda norma tiene su excepción y nuestra recomendación de hoy es, la película más vista del mundo dentro del mercado de la transmisión. Nos referimos a El abismo secreto, un filme que mezcla terror, romance, misterio y una buena dosis de acción puramente comercial.

Exclusiva de Apple TV +, El abismo secreto lleva ya más de dos meses seguidos siendo lo más visto dentro de la marca fundada por Steve Jobs. Eso sí, debemos atender a que en realidad, el estudio tiene una falta de competencia brutal en su catálogo. La televisión de Apple no ofrece producciones ajenas a la multinacional tecnológica y todo lo que hay en ella, nace de su propia creación. Es decir, en Apple TV + no podemos encontrar como en Netflix o HBO Max, largometrajes y series de otras productoras. Un handicap-o ventaja según se mire-que la llevó seguramente a romper ya en el momento de su estreno, el récord que poseía Wolfs, la comedia de acción protagonizada por Brad Pitt y George Clooney. Así, desde su estreno el pasado 14 de febrero, El abismo secreto ha recorrido una senda victoriosa, posicionándose como la película más vista en el mundo del streaming. ¿Cómo ha conseguido lograr dicha hazaña? Bueno, pues aparte de todos esos parámetros incontrolables que tienen que ver con la reacción del público, esta historia original alberga en sus departamentos, algunos de los nombres más talentosos de la industria. Comenzando por su director, Scott Derrickson.

Habiéndose formado en el género del horror, el realizador norteamericano comenzó su carrera sentándose en la silla de director de franquicias de tendencia decadente. La primera de ellas, la quinta parte de Hellraiser, titulada Inferno. Después, fue el encargado de versionar de nuevo el clásico de Robert Wise, Ultimátum a la tierra (2008). Unos comienzos difíciles que pronto se solventaron, gracias en parte a la estimable Sinister (2012), pero más aún teniendo en cuenta que fue él, el máximo responsable de una de las mejores películas de superhéroes del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), Dr. Strange (2016). Sin querer realizar una secuela por desavenencias creativas con la casa de las ideas, Derrickson volvió al terror más puro con la fantástica Black Phone (2021) y tras esta, con el fenómeno comercial de internet que ocupa la prescripción de hoy. A continuación, repasamos el planteamiento narrativo de esta historia y las estrellas que lideran el proyecto.

¿De qué trata ‘El abismo secreto’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Dos agentes de élite son secretamente asignados a torres de vigilancia en los lados opuestos de un vasto desfiladero, para proteger al mundo de un misterioso mal que acecha en su interior. Se unen en la distancia, pero han de mantenerse alerta para defenderse del enemigo invisible. Cuando se les revela una amenaza fatal para la humanidad, deben trabajar juntos y poner a prueba su fuerza física y mental para mantener el secreto del desfiladero antes de que sea demasiado tarde».

Si el nombre de Derrickson es ya un valor dentro del género, otra de las razones por las que El abismo secreto se ha convertido en la película más vista en el mundo del streaming es sin duda, por su reparto estelar. Liderando el casting, encontramos a Anya Taylor-Joy (Furiosa) y a Miles Teller (Top Gun: Maverick), pero ademas el elenco principal se completa con Sigourney Weaver (Alien), William Houston (Sherlock), Samantha Coughlan (Arcadian) y Alessandro Garcia. El guion corre a cargo de Zach Dean (La guerra del mañana, Fast & Furious X), mientras que en el apartado visual encontramos a Dan Lausten, responsable de otros proyectos de contenido fantástico de Guillermo del Toro, como La forma del agua (2017) o su futura versión de Frankenstein para Netflix. Por último, la música corre a cargo de los dos veces ganadores del premio de la Academia, Trent Reznor y Atticus Ross. Un equipo de nombres de primer nivel que escenifican a la perfección, por qué El abismo secreto es un hit comercial dentro de Apple TV +.

La película más vista en el mundo

Con muy poca transparencia sobre estos datos, la multinacional norteamericana no revela al contrario que sí hace Netflix, los números totales de El abismo secreto. Más allá de colocarla coronando el podio, el filme ha terminado siendo uno de los pocos ejemplos triunfales de la marca en el terreno cinematográfico.

Al contrario que con magníficas series del nivel de Severance o la reciente The Studio, Apple tiene todavía por delante el reto de crear un blockbuster comercial serio tras fracasos sonoros en las salas de la talla de la propia Wolfs, Napoleón (2023), Argylle (2024), Fly Me to the Moon (2024). Motivo que propició la llegada directa de El abismo secreto al catálogo de Apple TV +.

El estudio ya ha confirmado que quiere desarrollar una secuela o una precuela. Sin embargo para prolongar dicho éxito con un seguimiento, Apple necesitaría contar con el mismo equipo.