Este es el tipo de papel que Ethan Hawke ha deseado interpretar siempre

Ethan Hawke ha estado trabajando en Hollywood durante 40 años. Por su puesto, eso implica que ha encarnado casi cientos de papeles. A veces héroe, a veces villano, el nominado al Oscar es uno de esos nombres que pueden liderar perfectamente un proyecto o ser un secundario de lujo, demostrando una versatilidad filmográfica al alcance de muy pocos. Pero, como él mismo ha comentado en una reciente entrevista, lo nunca ha hecho es doblar a un personaje en una cinta animada, algo que para él siempre ha sido una especie de sueño.

“Toda mi vida como actor soñé con recibir un correo electrónico que dijese: ‘Puedes hacer una audición para la voz de uno de estos. Nunca he hecho una película animada. Nunca ha venido nadie”, explicaba el intérprete de Boyhood. Después, siguió hablando sobre que cuando ve esas películas siempre termina diciendo “Oh, podría hacer la voz de ese tipo”.

Aunque realmente la reflexión no es del todo cierta. Es decir, efectivamente Ethan Hawke no ha doblado a un personaje animado en un largometraje, pero sí que puso su voz a un rol del género en un episodio de la serie Robot Chicken. Con su voz, también ha narrado novelas y ha actuado en la serie podcast Fishpriest. El protagonista de obras como Gattaca o El club de los poetas muertos, ya valoró este campo de la profesión en 2022, cuando en una entrevista con Audible aseguró que como intérprete “el poder de la voz” es una forma de arte en sí misma: “Cuando vas por primera vez a la escuela de actuación, una de las primeras clases a las que te llevan es voz y habla. Los directores de teatro realmente geniales con los que he trabajado eligen personas en función de sus voces. Es algo extraño cuando no te gusta cómo suena algo, y eso no es a propósito”.

También señaló que algunas de las peores rabietas que había tenido a lo largo de su carrera habían tenido que ver con cómo se había estropeado el sonido de algunas películas. Su último trabajado ha sido protagonizar junto a Pedro Pascar el cortometraje western Extraña forma de vida, de Pedro Almodóvar. Próximamente lo veremos al final del año en el reparto de Leave the World Behind, un largometraje del creador de Mr. Robot, Sam Esmail.