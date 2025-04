Tráiler de ‘The Smashing Machine’: un irreconocible Dwayne Johnson apunta hacia los Oscar

The Smashing Machine es una de esas películas que pueden cambiar la carrera de un actor. Y eso es algo que Dwayne Johnson supo desde que entró a protagonizar el proyecto de Benny Safdie amparado por A24. Ahora, el primer tráiler del filme nos brinda una aproximación paradójicamente sensible que contrasta con las habilidades en el ring de la leyenda de la UFC, Mark Kerr. Con este personaje biográfico en camino, sumado al coprotagonismo de Emily Blunt y al debut en solitario de la realización del menor de los hermanos directores que nos regalaron títulos de la impronta de Good Time (2017) o Diamantes en bruto (2019).

Seven Bucks Productions, la productora del propio Johnson, adquirió los derechos de The Smashing Machine en 2019, con A24 añadiéndose posteriormente como socia en 2023. El propio Benny Safdie produce junto a su sello Out for the Count, junto a Dany García. Bajo el paraguas de la marca del actor protagonista, su ex cuñado Hiram García, Eli Bush y David Koplan terminan de ocupar el reparto ejecutivo de la producción. Basándose en la historia real de Kerr y su ascenso a la UFC y, partiendo del documental homónimo que en 2002 dirigió John Hyams, Benny y Joshua Safdie escribieron el guion de lo que a priori, parece la clásica trama de superación y sacrificio ligada al mundo del cuadrilátero que tradicionalmente ha encandilado a la la Academia. Desde Rocky (1976) hasta El luchador (2008), la perspectiva del sacrificio y el dolor físico siempre ha funcionado como un catalizador narrativo hacia el sufrimiento emocional y esto, sumado a la sorpresa de ver a un The Rock encarnado en un papel atípico en su carrera, alimenta las todavía prematuras voces que apuntan a llamar la atención en el circuito final de premios.

Según el anuncio oficial del estudio independiente, el proyecto más dramático de Johnson hasta la fecha sigue el apogeo del camino del luchador de MMA, durante la llamada «era sin restricciones de la UFC». Kerr llegó a ser dos veces campeón de los pesos pesados y tuvo una reconocida lucha contra la adicción a los analgésicos.

Tráiler de ‘The Smashing Machine’

Creer que Johnson puede tener algún reconocimiento en la temporada de premios que llegará a finales de este 2025 todavía es una creencia un tanto especulativa. Pero el factor sorpresa de ver una performance inesperada en un actor de corte tan puramente comercial, juega a favor del californiano de origen samoano. Aunque en una de sus últimas entrevistas, Safdie se mostró escéptico con la valoración que le podrían dar a la estrella con su actuación.

«Realmente entiendes los miedos, el amor, la tristeza, la felicidad. Si alguien está dispuesto a hacer eso y hablar de ello, podrá ofrecer una gran actuación. Debido a su gran fuerza física, no sé si mucha gente le da esa oportunidad», le contaba el director a la revista GQ en noviembre de 2024. Aparte de Johnson y Blunt, la cinta tiene en su reparto a otros rostros como Bas Rutten, Paul Lazenby, Whitney Moore y Andre Tricoteux. Más allá de su fantástico trabajo tras las cámaras, Ben Safdie también ha destacado como actor como la propia Good Time, Oppenheimer (2023), la serie The Curse o como miembro del casting lleno de leyendas de la actuación que Christopher Nolan prepara con La Odisea.

Por su parte, Joshua Safdie estrenará Marty Supreme en solitario. Película basada en la historia real del campeón de ping pong, Marty Reisman, al que dará vida Timothée Chalamet.

Johnson seguirá en el cine comercial

A pesar de esta deriva autoral, Dwayne Johnson ha declarado en varias ocasiones que aceptar este tipo de papeles no se va a traducir en una renuncia a su lado más comercial. Sin embargo y como profesional, personajes como Kerr si son en cierta medida, un alivio actoral y estimulante en su filmografía.

«Quiero más humanidad. Y por eso Benny Safdie es el compañero perfecto, colaborador y ambicioso para mí. Benny quiere crear y continúa innovando, con historias crudas y reales, personajes auténticos y, a veces, incómodos y cautivadores (…) Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y la lucha y el dolor», le explicaba el ex luchador de la WWE a Variety a principios del 2024.

En 2026 a Johnson lo veremos en el live action de Vaiana, Jumanji 4 y Fast X: Parte 2. Paralelamente, protagonizará un nuevo proyecto con Leonardo DiCaprio y Emily Blunt todavía sin título y que será dirigido por Martin Scorsese.