El director de ‘Cónclave’ ya tiene un nuevo proyecto que incluye a Brad Pitt y al sello A24

El director de Cónclave, Edward Berger, volvió a consagrarse ante la audiencia y la crítica en la última edición de los premios Oscar 2024. Su adaptación de la novela homónima de Robert Harris obtuvo no sólo ocho nominaciones en la reciente ceremonia de la alfombra roja, sino que además coincidió con el deterioro del estado de salud del papa Francisco y semanas después, con su posterior muerte a los 88 años tras un derrame cerebral. Un fallecimiento que desencadenó el correspondiente y siempre misterioso cónclave para elegir al nuevo líder espiritual de la Iglesia católica, sobre el cual versa el tema central de este thriller religioso. Un éxito que ha derivado por supuesto en un nuevo y ambicioso proyecto llamado The Riders, que estará protagonizada por Brad Pitt.

Siguiendo con la temática del puro suspense, Berger vuelve a adaptar un libro. En este caso, el del escritor Tim Allen, quien publicó su historia de mismo título en 1994 y en la que ahora, se ha fijado el prestigioso sello independiente A24. Según se ha podido saber por diferentes medios norteamericanos, la adquisición de la productora llegó tras una potente situación competitiva entre diferentes compañías. El propio Pitt ejercerá de productor ejecutivo junto a Jeremy Kleiner y Dede Gardner , mientras que el encargado de adaptar las páginas del trabajo de Allen al libreto será David Kajganich, responsable de Hasta los huesos: Bones and All (2022). El guionista fue noticia hace algunos meses al estar vinculado a la película biográfica sobre Ronnie Spector, Be My Baby, también de la misma compañía y protagonizada por Zendaya.

Como director, Berger aparte de entrar en las quinielas de las estatuillas doradas por Cónclave, ya se llevó un Oscar a la mejor película internacional por Sin novedad al frente (2022). La cinta bélica que se hizo con hasta 4 candidaturas y que fue derrotada precisamente, por otro producto audiovisual de A24: Todo a la vez en todas partes (2022).

Lo nuevo del director de ‘Cónclave’

La trama de The Riders sigue a Fred Scully (Pitt), quien tras viajar a Europa con su esposa Jennifer y su hija de siete años, Billie, compra una casa de campo en la Irlanda más rural. Un tiempo después, tanto su mujer como la pequeña vuelven a Australia para resolver algunos asuntos. Sin embargo, Billie regresa sola a Irlanda tras viajar por todo el mundo, con Jennifer desaparecida. Fred debe comprender el motivo de la desaparición de su esposa en una historia que termina adquiriendo prácticamente un carácter místico.

Deadline fue el primer medio en informar de la noticia y según contaba IndieWire, Kajganich le llevó la novela a Scott Free (productora de Ridley Scott) hace 10 años. Berger colaboró por primera vez con el sello del realizador de Gladiator (2000) cuando dirigió The Terror (2018). Una serie de la AMC amparada por Scott Free Productions y creada por Kajganich, Max Borenstein y Alexander Woo. La producción de The Riders comenzará a principios de 2026 y se filmará en varios lugares de Europa. Mientras tanto, Pitt tiene pendiente una hipotética secuela de Érase una vez en Hollywood escrita por Quentin Tarantino y titulada The Continuing Adventures of Cliff Booth y también, el estreno de F1, uno de los blockbuster más llamativos del año con un estreno programado para el próximo 27 de junio.

Será la primera vez en la que Pitt actúa en una cinta de A24, aunque eso sí, produjo en 2020 Minari, el trabajo de Lee Isaac Chung que estuvo nominada a seis premios Oscar y distribuyó el estudio de Los Ángeles. En principio The Riders llegará a las salas en 2027 y no será ni mucho menos, el único proyecto estimulante para la audiencia que prepara A24. Eddington de Ari Aster, Marty Supreme de Joshua Safdie, Materialistas de Celine Song o Mother Mary de Celine Song son sólo algunas de las apuestas más llamativas que llegarán a lo largo del 2025.

La carrera de Edward Berger

Más allá de ser el director de Sin novedad al frente y Cónclave, el autor alemán es posiblemente una de las figuras europeas más punteras en el mercado de Hollywood y en el cine británico, a la altura del otras figuras de la dirección de la talla de Yorgos Lanthimos, Paolo Sorrentino o Luca Guadagnino.

Como su propia nacionalidad hace intuir, Berger comenzó su carrera en su Alemania natal en la pequeña pantalla bávara. Eso sí, fue con el largometraje de Jack (2014) con el que primero destacó como director. La miniserie británica Patrick Melrose (2018) fue enormemente elogiada. Tras ello, tanto su propuesta bélica como el trabajo protagonizado por Ralph Fiennes lo han terminado de afianzar en la escena audiovisual de la meca del cine. En 2025 estrenará The Ballad of a Small Player, mientras que en 2026 dirigirá a Austin Butler en The Barrier.