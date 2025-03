Zendaya será Ronnie Spector: la actriz se pondrá a las órdenes de Barry Jenkins y A24

Si ya hemos apuntado en alguna ocasión que Timothée Chalamet es el máximo exponente interpretativo de su generación, lo mismo podríamos decir de Zendaya en el lado femenino de la industria. Ganadora de dos premios Emmy y un Globo de Oro por su papel de Rue en Euphoria, la estrella ha ido creciendo exponencialmente su carrera como artista desde que su figura surgiese como una joven chica Disney en la televisiva Shake It Up. No obstante, lejos de su presencia en los filmes más comerciales, la californiana también ha seguido apostando por aquellas propuestas independientes de prestigio. Trabajos que de un momento a otro, la posicionarán de cara a una primera nominación al Oscar. Por ello, no nos extraña haber sabido hace algunas horas que uno de los próximos retos de Zendaya será el de transformarse en la cantante Ronnie Spector, en una película que dirigirá Barry Jenkins.

El proyecto llevará por título Be My Baby, funcionando como un drama biográfico que producirá el prestigioso sello A24. Será por tanto, la tercera producción de la actriz vinculada a la productora tras la propia serie de Euphoria y The Drama, la ficción programada para estrenarse este 2025 donde compartirá elenco con Robert Pattinson. La idea sobre la cinta surgió ya en 2020, cuando la misma artista seleccionó a la actriz de El gran showman para interpretarla. Según las primeras informaciones al respecto, A24 tiene en mente el biopic desde el 2022 y ahora, pondrá la empresa en manos de uno de los cineastas más relevantes de la escena y bajo el material literario del guionista Dave Kajganich, responsable de Hasta los huesos y el remake de Suspiria. Con Zendaya asumiendo la vida y obra de Ronnie Spector, estamos ante el primer personaje real de la carrera de la intérprete. Y claro, bajo la mirada de un autor que ya conquistó los Oscar con Moonlight, las quinielas ya apuntan a una ya más que merecida futura nominación a las estatuillas doradas.

Zendaya será Ronnie Spector

Be My Baby estará producida por Zendaya, A24, Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly y Jonatahn Greenfield en el puesto de productor ejecutivo. Antes de fallecer en 2022, la cantante de Try Some Buy Some ocupó del mismo modo el puesto en los despachos, pues la cinta partirá de las propias memorias de la figura del soul. Cuando murió, Zendaya le dedicó un homenaje a Ronnie Spector, definiéndola como una «verdadera estrella de rock, de los pies a la cabeza». El nombre del filme es igualmente, el título de una de las canciones más conocidas de Spector.

Sus inicios en la industria musical estuvieron estrechamente vinculados al grupo The Ronettes, dentro del marco de los años 60. Su vida estuvo marcada por su relación con el productor musical y asesino convicto, Phil Spector. Una figura que ha protagonizado varias películas y docuseries, tras arrebatarle la vida a la actriz y modelo, Lana Clarkson. Ronnie Spector fue la primera esposa de Phil y en varias ocasiones ha denunciado la violencia que sufrió por parte de un hombre que también ha recibido acusaciones de abuso por parte de sus tres hijos adoptivos. Phil Spector cumplía una condena de 19 años antes de fallecer por COVID en 2021. En una ocasión, Ronnie definió a Phil como «un productor brillante, pero un pésimo esposo». A nivel de casting, por el momento sólo sabemos que Zendaya será Ronnie Spector, por lo que tendremos que esperar para saber quién será el encargado de ponerse en la piel de Phil. Con una agenda por delante muy apretada por parte de su estrella principal, se espera que Be My Baby comience en algún momento del 2026.

Zendaya: una agenda llena de proyectos

Como ya hemos mencionado, Zendaya compartirá pantalla con Pattinson en The Drama este año. Sin embargo, el 2026 la actriz aparecerá en tres largometrajes que podrían ser perfectamente, los grandes taquillazos de esa temporada. Hablamos de Dune: Mesías, La Odisea de Christopher Nolan y Shrek 5, donde pondrá voz a una de las hijas del ogro más famoso de la animación. Actualmente, Zendaya se encuentra rodando la tercera y última temporada de Euphoria.