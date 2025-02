‘Dune: Mesías’ ya está en marcha: Denis Villeneuve y su equipo ponen fecha al inicio del rodaje

Aunque los premios Oscar 2025 no hayan valorado en su justa medida a Dune: Parte dos, la comunidad cinéfila y la prensa sabe que la secuela dirigida por Denis Villeneuve es una de las obras de ciencia ficción más grandes del séptimo arte reciente. Un menosprecio agravado por la comparación de su antecesora, la cual logró 10 nominaciones y seis estatuillas doradas en su correspondiente alfombra roja. Pero esto no va a impedir que el último seguimiento de la saga por parte del cineasta canadiense, no siga su brillante curso, con una fecha para el rodaje más temprana de la que todos esperábamos. Dune: Mesías es una realidad que tendrá en las complicadas agendas de sus implicados, su propia travesía por el desierto.

Antes del valorado trabajo del cineasta de La llegada, la novela homónima de Frank Herbert era considerado un material literario difícilmente adaptable. Mucho tenía que ver el malogrado intento de David Lynch en 1984 al versionar con una única cinta, un relato demasiado gigantesco para los medios y las posibilidades técnicas de la época. Sin embargo y con las complicaciones derivadas de la pandemia, la dilogía fue un éxito comercial y sobre todo, una experiencia cinematográfica apoteósica. Un desempeño visual de esos que en cierta manera, valida la propia existencia de las salas en la actualidad. Villeneuve no ha terminado no obstante con la historia de Paul Atreides, pues el realizador planea cerrar el círculo con Dune: Mesías, representando por primera vez en la gran pantalla el segundo libro de Herbert. Con una taquilla conjunta que supera los 1.000 millones de dólares y la expansión de este universo de intrigas palaciegas a través de la serie de Dune: La profecía, todo parece indicar que seguiremos teniendo durante muchos años, varias entregas y ficciones nuevas derivadas de la propiedad intelectual que controla Warner Bros. Discovery.

El rodaje de ‘Dune: Mesías’

Villeneuve tenía como exigencia sine qua non el poder dividir la trama del primer libro en dos largometrajes. Pero la experiencia en el desierto de Arrakis parece haberle apasionado, hasta el punto de volver con una tercera parte que cerrará, en cierta manera, lo que empezó con el estreno de la primera parte en 2021.

Por las propias palabras del autor, pensábamos que el de Gentilly se tomaría un descanso de la herencia creativa de Herbert, rodando por el camino otros proyectos como su versión de la novela ‘Cita con Rama’. En cambio, según informan desde varios medios norteamericanos, Villeneuve comenzaría a rodar Dune: Mesías mucho antes de lo esperado, anticipando el inicio de unas grabaciones que se presumía no llegarían a darse hasta al menos, 2026.

A raíz de los premios BAFTA, el periodista Baz Bamigboye de Deadline cuenta que la intención ahora de la tercera entrega es la de iniciar el rodaje en verano. Un año antes de lo previsto, llevando a un hipotético estreno a finales de 2026. Dicho adelanto por otra parte, no implica únicamente a la disponibilidad de Villeneuve, sino que deberá traer de vuelta a sus estrellas principales: Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson y Florence Pugh.

La mayoría de ellas están confirmadas para el rodaje y todas, parecen predispuestas a volver a las exigentes condiciones del arenoso set de grabación. Desgraciadamente para el proyecto, dichos perfiles representan a las figuras más solicitadas de la industria. Aunque el principal escollo relativo a estas apretadas agendas lo tiene la actriz de Euphoria.

Los otros trabajos de Zendaya

Además de haber regresado recientemente para cerrar el arco de su personaje de Rue en la ficción creada por Sam Levinson, Zendaya tiene por delante dos principales superproducciones. La primera de ellas es La Odisea de Christopher Nolan, para la cual seguramente tenga un pequeño papel. Pero aparte, la dos veces ganadora del Emmy tendrá que ponerse de nuevo en la piel de su MJ en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), con Spider-Man 4.

No sabemos si esto implicará el retraso innegociable de Dune: Mesías o por el contrario, la llegada todavía más tardía del regreso del Peter Parker de Tom Holland. Eso sí, parece claro que Villeneuve no debe desear prolongar demasiado su relación autoral con la IP, pues del mismo modo que estos actores poseen cierto «atasco» en la salida de sus películas y series, al director de Blade Runner 2049 también se le acumulan los proyectos.

¿Llegará finalmente Dune: Mesías en 2026 o tendremos que esperar todavía dos años para presenciar la guerra de Paul Atreides contra las grandes casas nobles?