Denis Villeneuve habla del rechazo de la Academia a Hans Zimmer por la banda sonora de ‘Dune 2’

Hace algunos meses nos hicimos eco de uno de los hándicap de Dune: Parte dos en el camino hacia los Oscar 2025. Una norma de la Academia impedía que la genial banda sonora de Hans Zimmer pudiese participar en su correspondiente categoría. ¿El motivo? según informaban varios medios norteamericanos que habían analizado la partitura del filme de ciencia ficción, las canciones de la secuela excedían el límite sobre «música preexistente». Es decir, gran parte del trabajo del compositor aparecía ya en las notas de la primera película. Cinta por la cual terminaría llevándose su segunda estatuilla, más de 20 años después de su primer triunfo con El rey León. Ahora Denis Villeneuve, el director del binomio de filmes que adapta la novela de Frank Herbert, ha querido mostrar su descontento con los premios de la alfombra roja, defendiendo al que para él ha sido un socio fundamental en la creación de esta epopeya de ciencia ficción épica.

Como es natural en cualquier proyecto, el director canadiense ha saltado a la palestra para respaldar el hecho de que el músico alemán sí debería estar entre los nombres que opten a un galardón en la que será, la 97ª edición de la gala más relevante dentro de la meca de Hollywood. Por ello, en sus últimas declaraciones, Villeneuve salió a explicar que la segunda parte está «arraigada» a la primera porque debe existir por supuesto «una continuidad», calificando dicha bilogía como «una gran película cortada a la mitad». Desgraciadamente para el reconocimiento de Hans Zimmer, ese punto de partida parece ser el principal problema de la Academia. Aparte, la victoria del compositor con el anterior largometraje en los premios no ha sido de mucha ayuda. Así, el responsable de filmes como La llegada o Blade Runner 2049 ha manifestado su disconformidad, a pesar de no guardar «ningún rencor» a las normas de loa académicos ante la decisión.

Villeneuve lo defiende

Aunque en ambas bandas sonoras se dan ciertas pausas, instrumentos y sonidos parecidos, Dune 2 tiene toda una colección de música nueva y de arreglos que no funcionarían dramáticamente bien, sin la corrección y utilización de los mismos para la secuela.

Villeneuve se mostró decepcionado durante su charla con la DGA (Premios del Sindicato de Actores) al mencionar el hecho de que la banda sonora de su continuación estuviese excluida de los premios. «No estoy aquí para quejarme. La banda sonora es en realidad una continuidad de la primera parte», expresaba el autor nacido en Gentilly.

Después, en las declaraciones recogidas por Slashfilme explicó cómo había sido su relación y colaboración artística en el proceso creativo. Villeneuve cree que la banda sonora de Dune: Parte dos es una de las mejores del año y que no suele utilizar la palabra genio, pero que definitivamente «Hans lo es»:

«Hans ha sido mi socio desde el primer día. El primer artista con el que me puse en contacto fue Hans Zimmer. Sabía que le encantaba el libro, sabía que quería trabajar conmigo en este proyecto», aseguraba. El realizador contó además que el artista musical de su «aliado más cercano» para discutir sobre el trasfondo de lo que significaba la película.

Villeneuve también recordó que incluso para Zimmer, el tema del amor entre Paul Atreides y Chani fue un dolor de cabeza con el que el compositor llegó a estar nervioso al principio. Finalmente, el trabajo derivó en el fantástico y épico tema titulado ‘A Time of Quiet Between the Storms’.

La ausencia de Zimmer no es la única polémica relacionada con Dune: Parte dos y los Oscar de 2025. Pues, sin tener todavía las nominaciones confirmadas, todo parece indicar que Villeneuve tampoco tendrá su hueco en la categoría de Mejor dirección.

Los nuevos trabajos de Hans Zimmer

Puede que Hans Zimmer no vaya a lograr una nueva nominación por su trabajo en Dune: Parte dos, pero seguramente en 2026 acabe teniendo una nueva oportunidad en Arrakis con la creación musical de Dune: Mesías, la que será la tercer parte que adaptará la segunda novela escrita por Frank Herbert.

Fuera del campo de la ciencia ficción, el 12 veces nominado a los premios de la Academia será el responsable este año, tanto de la nueva miniserie de El señor de las moscas, como de la película F1 de Apple y Brad Pitt.