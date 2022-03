CODA se ha llevado el Oscar a la Mejor Película pero no ha sido, ni de lejos, la que más estatuillas ha acumulado en su vitrina particular. Mientras que las categorías interpretativas se repartían entre West Side Story, El método Williams y Los ojos de Tammy Faye, Dune era la que se ha llevado el mayor número de premios “técnicos” en una de las ediciones más diversas que se recuerdan. Mejor fotografía, banda sonora, efectos visuales, montaje, sonido y diseño de producción, han sido los reconocimientos que ha conseguido la adaptación de Frank Herbert dirigida por Denis Villeneuve.

And the Oscar for Original Score goes to Hans Zimmer for 'Dune.' Congratulations #Oscars pic.twitter.com/C93TPyLcBr

— The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022