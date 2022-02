La madrugada del domingo 27 al lunes 28 de marzo se celebra la 94ª edición de los premios Oscar 2022. Y como los españoles son siempre representativos en tales premios, queremos saber si hay algún español nominado a los Premios Oscar 2022. ¿Quiénes serán?

Pues no hay sólo uno, ya que este año hay un total de 3 representantes de nuestro país los que van a la gala para hacerse con el galardón que les corresponde y por el que están nominados.

Incluso este año ha tenido lugar un hecho realmente insólito, puesto que están nominados a la vez un matrimonio. Son los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, que han conseguido nominaciones como mejor actriz protagonista por ‘Madres paralelas’ y mejor actor protagonista ‘Being the Ricardos’, respectivamente. Además, también está nominado el español Alberto Iglesias en la categoría de Mejor Banda Sonora por la película Madres paralelas, del director Pedro Almodóvar.

Javier Bardem

El actor Javier Bardem es hijo de la reciente fallecida actriz española Pilar Bardem y proveniente de una familia de conocidos actores españoles. No es nuevo en los Oscar. Ganó el Premio Óscar al Mejor Actor de reparto de 2007 por su papel como psicópata asesino Anton Chigurh en el film No Country for Old Men (No es país para viejos). Mientras que ha tenido otros éxitos en su larga trayectoria. Recientemente ha ganado el Goya al mejor actor por El buen patrón. Es un español nominado a los premios oscar 2022.

Penélope Cruz

Por su parte, Penélope Cruz, mujer a la vez de Javier Bardem, es la primera actriz española candidata a los Premios Óscar y a los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz protagonista, por su papel en Volver. En 2009, fue la primera actriz española en recibir el Oscar como mejor actriz de reparto gracias a la película Vicky Cristina Barcelona. Ahora está nominada a mejor actriz protagonista, y recientemente ha estado nominado también al Goya por Madres Paralelas

Alberto Iglesias

Hablamos de un compositor español con importantes éxitos en su trayectoria. Y tampoco es nuevo en cuanto a nominaciones en estos importantes premios, puesto que ha estado nominado cuatro veces, en concreto por las películas: El jardinero fiel, Cometas en el cielo, El topo y Madres paralelas, este 2022. Además ha estado nominado muchas veces a los premios Goya, recibiendo diversos galardones de estos, por La ardilla roja, Tierra, Los amantes del círculo polar, Todo sobre mi madre, Lucía y el sexo, Hable con ella, Volver, Los abrazos rotos, y También la lluvia, entre otros.