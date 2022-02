La categoría de Mejor Actor en estos Premios Goya 2022 era sin duda, una de las más reñidas de la noche. Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar y Eduard Fernández son cuatro nombres que son de sobra reconocidos entre el público español, ya que en sus filmografías habitan algunas de las películas más galardonadas y taquilleras en los últimos 25 años de historia en el cine patrio. Pero, después de todo, sólo podía haber un ganador y ese ha sido Javier Bardem por su papel en El buen patrón.

Si el año pasado, el premio fue para un Mario Casas que reclamaba por fin, un merecido reconocimiento por parte de la Academia, la categoría en estos Goya 2022 se han caracterizado por ser la reafirmación de, quien ya tiene un total de 7 bustos del artista en su haber. Las palabras con las que Bardem ha agradecido el premio, dedicando el premio a sus familiares y seres queridos más cercanos, pero destacando también, como es habitual en estas galas, la labor de un equipo humano de personas que le han ayudado a llegar ahí.

La actuación marcada por la sobriedad

Al igual que ha sucedido con las nominadas en la categoría femenina, la representación de los personajes masculinos entre los nominados se ha caracterizado por una sobriedad elocuente. Ninguno de ellos ha abogado por la exageración o la excentricidad para sus papeles. Sobre todo, teniendo en cuenta que esconden un profundo drama social dentro de sus tramas. Un corte típico en las Academias e instituciones cinematográficas del mundo, que suelen reconocer de mayor grado los perfiles dramáticos en detrimento de la comedia.

Un empresario derrumbándose, un socorrista bajo la crisis migratoria, un educador que quiere ser padre a toda costa y un ex miembro de ETA son los roles que esta noche competían por alcanzar la gloria más alta de la interpretación en España. El resultado podría haberse inclinado en cualquier dirección, no obstante el jurado de Académicos ha decidido que el premio se vaya a las manos de Javier Bardem y nadie, puede discutir que con esa impecable carrera no merezca al igual que el resto, la puesta en valor de un título que corona su labor como el Mejor Actor Español de este último año.