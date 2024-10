Edward Berger cree que esta tecnología de Apple va a «cambiar el futuro» del cine

Los avances tecnológicos siempre han sido determinantes en la industria cinematográfica. Desde la aparición de los reproductores domésticos que terminaban con la exclusividad perpetua de las salas, pasando por la aparición del sonido y el color, hasta la actual grabación digital. Aunque claro, algunas tendencias relacionadas con el I+D de la exhibición se han quedado por el camino, como el 3D (por mucho que James Cameron nos lo quiera seguir colando en sus infinitas secuelas de Avatar). Ahora, cuando parecía que el IMAX es un añadido más en el futuro de la experiencia del público, el cineasta Edward Berger ha defendido el último producto de Apple como el futuro más inmersivo de la historia del celuloide, capaz de «cambiar el futuro de la cinematografía».

A pesar de lleva años en la escena televisiva y de debutar en la gran pantalla con la genial Jack, el realizador alemán se hizo conocido internacionalmente gracias al filme de 2022, Sin novedad en el frente. Una propuesta bélica del país germano que consiguió 9 nominaciones en los Oscar de 2023, logrando ser la segunda cinta con más estatuillas después de Todo a la vez en todas partes. La adaptación de la novela de Erich Maria Remarque se alzó con cuatro premios, incluyendo el de Mejor película internacional. Logro que evidentemente puso el nombre de Berger en las agendas de la mayoría de productoras estadounidenses. Sin embargo, la repercusión en la alfombra roja del de Wolfsburgo seguramente no se quede ahí, pues su último trabajo Cónclave, suena en todas las quinielas de la próxima edición de los Oscar. Pero antes de conocer las hipotéticas nominaciones de la Academia norteamericana, el director ha querido alabar las Apple Vision Pro, el nuevo gadget de la marca californiana para el que ha rodado específicamente su cortometraje Submerged.

¿De qué trata lo nuevo de Edward Berger?

Según el anuncio realizado por la compañía, Submerged sigue a un grupo de jóvenes marinos que trabajan en un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, cuando este es de repente atacado. Este es el primer cortometraje con guion que utiliza Apple Immersive Video, colocando a los espectadores dentro de la experiencia del relato, pero también pretende tener un objetivo a largo plazo creando una nueva forma de entretenimiento. Al menos, eso es lo que sugiere Edward Berger en el vídeo promocional del cortometraje:

«Es un medio nuevo y maravilloso que amplía el horizonte de la narración de historias. Como ya no estás viendo una película, estás dentro de la historia. Va a cambiar el futuro de la cinematografía», cuenta en el adelanto de su ficción. dicho material, nos permite echar un vistazo detrás de las cámaras y comprobar cómo se ha rodado la pieza que no deja de ser por otro lado, un branded content que tiene como objetivo publicitar la marca y en este caso el producto de la empresa fundada por Steve Jobs.

En su reciente entrevista con THR, Berger detalló que el atractivo de este proyecto no era tanto los detalles de la trama, sino el potencial de la nueva tecnología. El director aseguró quedarse «atónito» la primera vez que pudo ver material grabado con el Apple Immersive Video.

«Queríamos contar una historia con este medio y ver hasta dónde podíamos llegar, ver qué barreras podíamos hacerte sentir que estabas realmente en ese submarino», comenzaba señalando. Después pasó a detallar los entresijos de la experiencia, así como las acciones que facilitarían la trama:

«Pensamos, ¿cómo podemos crear tensión con este medio? ¿Y dónde podemos generar tensión? Hay silencio y un audio distintivo, ruidos como el crujido del metal que está bajo el agua en el submarino. Podemos tomar la audiencia de la mano y colocarla justo al lado de nuestros héroes en esta embarcación», describía. Berger explicó que «el contraste de la tensión es la acción» y así, usar toda la amplitud del medio en esa tecnología les pareció el mejor lugar para utilizarla.

¿Creará una tendencia en la industria?

Como líder del mercado tecnológico, al menos en lo que a la tendencia se refiere, Apple quiere situar su revolucionario nuevo producto como el siguiente paso en la interactividad con los contenidos, ya sea en materia laboral o en ocio. Por otra parte, parece bastante complicado que un ítem de 4.000 dólares pueda conformar una moda globalizada y mucho menos, dentro de una industria audiovisual que más que nunca, precisa de una mayor cantidad de espectadores.

Apple no se quedará en Submerged. La empresa que dirige Tim Cook presentará un cortometraje filmado en el fin de semana de los All-Star de la NBA y el próximo mes, una experiencia musical creada para celebrar el lanzamiento del nuevo álbum de The Weeknd, ‘Hurry Up Tomorrow’.